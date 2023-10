2245 – Einbruch in Gaststätte

Lechhausen – Im Zeitraum vom Donnerstag (05.10.2023), 23.00 Uhr bis Freitag (06.10.2023), 08.00 Uhr, drang ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Restaurant in der Brixener Straße ein und entwendeten Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages. Der Sachschaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 mit der Polizeiinspektion Augsburg Ost in Verbindung zu setzen.

2246 – Diebstahl eines Mopeds

Göggingen – Im Zeitraum vom Donnerstag (05.10.2023), 21.00 Uhr bis Freitag (06.10.2023), 06.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Moped der Marke Piaggio, das auf einem Stellplatz in der Von-Osten-Straße abgestellt war. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd in Verbindung zu setzen.

2247 – Unfallflucht

Hochfeld – Im Zeitraum vom Donnerstag (05.10.2023), 12.00 Uhr bis Freitag (06.10.2023), 15.00 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht.

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen geparkten Hyundai in der Robert-Gerber-Straße. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd in Verbindung zu setzen.

2248 – Alkoholisierte Verkehrsteilnehmer

Univiertel – Am Freitag (06.10.2023), circa 23.30 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte in der Haunstetter Straße einen Pkw-Fahrer. Bei der Kontrolle stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille.

Zu einer weiteren Fahrt unter Alkoholeinfluss kam es am Samstag (07.10.2023), gegen 04.00 Uhr, ebenfalls in der Haunstetter Straße. Hier kontrollierten die Einsatzkräfte einen 26-jährigen Fahrer eines Elektrorollers und stellten Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille.

Beide Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von 500 Euro, ein Fahrverbot von einem Monat und einen Eintrag in der Verkehrssünderdatei.

2249 – Sachbeschädigung

Augsburg – Im Zeitraum zwischen Donnerstag (05.10.2023), 23.00 Uhr und Freitag (06.10.2023), 14.00 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten Pkw in der Tylerstraße. Der Schaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd in Verbindung zu setzen.

2250 – Betrunkener E-Scooter-Fahrer

Augsburg – Am Samstag (07.10.2023), gegen 03.30 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte einen 52-jährigen E-Scooter-Fahrer, da er eine „Rot“ zeigende Ampel ignorierte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Die Einsatzkräfte veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Gegen den Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

2251 – Unfallflucht

B17/Fahrtrichtung Süden – Am Freitag (06.10.2023), gegen 05.00 Uhr, ereignete sich auf der B17 eine Unfallflucht.

Ein Pkw-Fahrer befuhr mit seinem BMW die B17 auf dem rechten Fahrstreifen. Etwa zwischen Göggingen und Haunstetten überholte ein weiterer bislang unbekannter Pkw-Fahrer den BMW auf dem linken Fahrstreifen. Bei Einscheren übersah er vermutlich den BMW und streifte diesen leicht. Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-1910 an die Autobahnpolizei in Gersthofen zu wenden.

2252 – Sachbeschädigung

Oberhausen – Vermutlich am Samstag (07.10.2023), gegen 04.00 Uhr, ereignete sich in der Schönsperger Straße eine Sachbeschädigung.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten die Hausfassade eines Anwesens, einen Pkw und die Straße mit roter Farbe. Der Sachschaden wird auf einen höheren vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-3810 mit der Kriminalpolizei Augsburg in Verbindung zu setzen.

2253 – Betrunkene Pkw-Fahrer

Augsburg – Am Samstag (07.10.2023), gegen 17.30 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte in der Karwendelstraße einen Pkw. Bei der Kontrolle stellten sie bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille.

Zu einer weiteren Alkoholfahrt kam es am Sonntag (08.10.2023), gegen 03.30 Uhr in der Pfaffenhofener Straße. Auch hier stellten Einsatzkräfte bei einer Kontrolle Alkoholgeruch bei einem Pkw-Fahrer fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille.

Von den beiden Pkw-Fahrern stellten die Einsatzkräfte noch vor Ort den Führerschein sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

2254 – Alkoholisierter Pkw-Fahrer

Augsburg – Am Sonntag (08.10.2023), gegen 03.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Stätzlinger Straße einen Pkw-Fahrer. Da sie Alkoholgeruch feststellten, führten sie einen Alkoholtest bei dem Mann durch. Dieser ergab einen Wert von über 0,5 Promille.

Den Mann erwartet jetzt ein Bußgeld von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und ein Eintrag in der Verkehrssünderdatei.

2255 – Unfallflucht

Augsburg – Am Samstag (07.10.2023), zwischen 10.00 Uhr und 17.30 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht. Eine Anwohnerin parkte ihren Pkw Seat in der Yorckstraße. Als sie wieder kam, stellte sie einen Unfallschaden an ihrem Fahrzeug fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf circa 3000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 mit der Polizeiinspektion Augsburg Ost in Verbindung zu setzen.

2256 – Diebstahl eines Elektrorollers

Augsburg – Am Samstag (07.10.2023), zwischen 16.00 Uhr und 16.15 Uhr, ereignete sich in der Ulmer Straße ein Diebstahl.

Der Fahrer eines Elektrorollers stellte seinen Roller auf dem Parkplatz eines Supermarktes ab und kettete diesen mit einem Schloss fest. Als er nach nur wenigen Minuten wieder kam, war der Roller der Marke Trekstor nicht mehr da.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-2610 mit der Polizeiinspektion Pfersee in Verbindung zu setzen.

2257 – Unfallflucht

Bergheim – Am Samstag (07.10.2023), zwischen 11.00 Uhr und 13.30 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht.

Ein Anwohner parkte seinen Pkw Nissan in Wellenburg (Anmerkung: hier handelt es sich um eine Straßenbezeichnung). Als er wieder zu seinem Pkw kam, stellte er einen frischen Unfallschaden fest. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden von circa 300 Euro zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd in Verbindung zu setzen.

2258 – Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Innenstadt – Im Zeitraum von Freitag (06.10.2023), 13.00 Uhr bis Samstag (07.10.2023), 10.00 Uhr, mehrere Pkw`s beschädigt.

Ein bislang unbekannter Täter verkratzte insgesamt drei Fahrzeuge der Marke VW und BMW, die in der Böheimstraße geparkt waren. Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, oder mögliche weitere Geschädigte, werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd in Verbindung zu setzen.

2259 – Michelin-Stern entwendet

Augsburg – Am Samstag (07.10.2023), zwischen 01.30 Uhr und 12.00 Uhr, ereignete sich an in der Alpenstraße ein Diebstahl.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete einen im Außenbereich eines Restaurants an die Wand geschraubten Michelin-Stern.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-2110 mit der Polizeiinspektion Augsburg Mitte in Verbindung zu setzen.