BMW-Fahrer bremst Skoda aus - Wer kann Hinweise geben

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Zu einer Nötigung im Straßenverkehr ist es in der Nacht zum Samstag auf der B 469 gekommen. Der Fahrer eines BMW überholte mehrfach einen Skoda, bremste immer wieder ab und ließ sich anschließend erneut überholen.

Die 21-jährige Fahrerin fuhr gegen 01:35 Uhr mit ihrem silbernen Skoda Oktavia auf der B 469 von Obernburg in Richtung Miltenberg. Ein blauer BMW und ein weiteres unbekanntes Auto überholten sie und bremsten anschließend ab. Nachdem die Fahrerin des Skoda erneut überholt hatte, wiederholten die unbekannten Fahrer die gefährliche Fahrweise.

Nach dem letzten Überholmanöver bremsten die Unbekannten von rund 110 km/h so stark ab, dass die junge Frau eine Vollbremsung machen musste. Anschließend fuhren der BMW sowie der unbekannte Pkw weg.

Die Polizei Miltenberg ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr und sucht nach Zeugen, denen die Fahrzeuge ebenfalls aufgefallen sind.

24-Jähriger versuchte in Supermarkt einzubrechen - Polizei nimmt ihn kurz nach der Tat fest

GROSSHEUBACH, LKR. MILTENBERG. In einen Supermarkt versuchte am Freitagabend ein 24-Jähriger einzubrechen. Eine Streife der Polizei Miltenberg konnte noch in Tatortnähe einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Mit einem Stein versuchte der 24-Jährige gegen 22:40 Uhr die Schaufensterscheibe zu einem Supermarkt in der Miltenberger Straße einzuschlagen. Nachdem Zeugen auf den Lärm aufmerksam wurden und die Polizei verständigten, versuchte der Täter zu fliehen. Eine Streife, die sich zufällig in der Nähe befand, verfolgte den Täter zu Fuß und konnte den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Den ersten Ermittlungen nach dürfte er auch für einen Einbruch in die Berufsschule am Vortag verantwortlich sein.

Wechselfallenbetrug in Metzgerei - Täter erbeutet 90 Euro Bargeld

GROSSHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Mit einem sogenannten Wechselfallenbetrug erbeutete ein Unbekannter am Freitagvormittag 90 Euro Bargeld in einer Metzgerei. Die Polizei Miltenberg sucht zur Aufklärung der Tat nach Zeugen.

Der vermeintliche Kunde war gegen 10:30 Uhr in die Metzgerei in der Mainstraße gekommen und wollte mehrere fünf Euro Banknoten in größere Scheine gewechselt bekommen. Die hilfsbereite Verkäuferin ahnte nichts von dem sich anbahnenden Betrug und zählte entsprechendes Wechselgeld ab. Im letzten Moment ließ sich der Mann noch einmal die fünf Euro Schein aushändigen, um angeblich nachzuzählen. Dabei ließ er unbemerkt eine größere Anzahl der Scheine verschwinden und gab somit weniger Geld zurück.

Ohne Verdacht geschöpft zu haben, händigte die Verkäuferin das Wechselgeld aus und der Täter verließ das Geschäft. Erst später fiel auf, dass 90 Euro aus der Kasse fehlten.

Mit der gleichen Masche hatte ein Täter kurze Zeit später in einer Gaststätte in Miltenberg versucht, an Geld zu gelangen. Hier scheiterte der Mann jedoch mit seiner Masche.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Ca. 165 cm groß mit einer normalen Statur

Dunkle nach hinten gekämmte Haare

Bekleidet mit einer beigen Hose und einem dunklen Pullover

Die Beschreibung des Mannes in Miltenberg:

Ca. 160 cm groß

Kurze schwarze Haare, Dreitagebart

Bekleidet mit einer dunklen Jeans, schwarzem Hoodie, führte eine schwarze Bauchtasche bei sich

Sprach deutsch mit Akzent

Fünf Autofahrer müssen wegen Trunkenheit im Verkehr ihren Führerschein abgeben

Untermain. Im Laufe des Wochenendes erwischte die unterfränkische Polizei mehrere Autofahrer, die sich alkoholisiert hinter das Steuer setzten.

Am Samstagmorgen gegen 04:00 Uhr ertappte die Polizei Aschaffenburg einen 23-Jährigen mit 1,44 Promille bei der Fahrt mit seinem Nissan in der Würzburger Straße.

Bei der Verkehrskontrolle eines 45-jährigen Mitsubishi-Fahrers am Freitag gegen 22:10 am Aschaffenburger Brentanoplatz ergab die Atemalkoholanalyse 1,28 Promille.

Mit 1,72 Promille Alkohol in der Atemluft setzte sich am Samstag eine 50-Jährige hinter das Steuer ihres Fiats. Mit einer Verkehrskontrolle in der Roßbacher Straße in Roßbach durch die Polizei Obernburg endete um 21:20 Uhr die gefährliche Fahrt.

Ebenfalls 1,72 Promille zeigte der Alkomat bei der Kontrolle eines 25-Jährigen am Samstagmorgen im Aschaffenburger Stadtteil Nilkheim. Aufgefallen war der Fahrer einer Streife der Polizei Aschaffenburg gegen 07:20 Uhr, weil er mit seinem VW auf dem Gehweg in Richtung Kleine Schönbuschallee fuhr.

Mit einem Fahrverbot von mindestens vier Wochen muss der 30-jährige Fahrer eines BMW rechnen. Bei einer Verkehrskontrolle in der Aschaffenburger Löherstraße stellte die Polizei bei dem Mann eine Alkoholisierung von 0,76 Promille fest.

Radfahrer stoßen frontal zusammen - Beide erlitten schwere Verletzungen

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Frontal sind am Freitagnachmittag zwei Fahrradfahrer in der Seidelstraße zusammengestoßen. Beide zogen sich dabei schwere Verletzungen zu und kamen ins Krankenhaus.

Dem Sachstand nach fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Rennrad auf der Seidelstraße entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg in Richtung Westring. Aufgrund der tief stehenden Sonne erkannte ein entgegenkommender Radfahrer den Falschfahrer zu spät und beide stießen frontal zusammen.

Der 57-Jährige erlitt dabei eine Platzwunde unterhalb des Auges. Der 52-jährige Radfahrer erlitt eine Kieferfraktur und verlor mehrere Zähne. Beide kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Es ist davon auszugehen, dass die getragenen Fahrradhelme noch schwerere Verletzungen verhinderten.

15-Jähriger vergisst nach Verkehrsunfall Personalien zu notieren - Polizei sucht nach Autofahrer

LEIDERSBACH, OT EBERSBACH, LKR. MILTENBERG. Nach einem kleineren Verkehrsunfall am Montagmorgen hatte ein 15-Jähriger vergessen, sich die Personalien des beteiligten Autofahrers zu notieren. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer

Mit einem E-Bike war der 15-Jährige am Montagmorgen gegen 07:50 Uhr auf der Ebersbacher Straße in Richtung Sulzbach am Main unterwegs. An der Einmündung zur Schlaghecke missachtete ein blauer Kombi die Vorfahrt des Radfahrers und der Jugendliche stürzte.

Der Fahrer des Pkw kümmerte sich sofort um den Gestürzten und gab ihm seine Telefonnummer. Da die Telefonnummer jedoch fehlerhaft ist und sich der 15-Jährige auch keine weiteren Daten notiert hatte, sucht die Polizei nun nach dem Unfallverursacher

Sattelzug wechselt Fahrsteifen und löst Unfall aus - Polizei sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG. Ohne auf den Verkehr zu achten, wechselte am Freitagmittag ein Sattelzug vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen und verursachte dadurch einen schwereren Verkehrsunfall. Ohne sich weiter darum zu kümmern, setzte der Fahrer des Lastwagens seine Fahrt fort.

Auf Höhe des Parkplatzes Strietwald in Fahrtrichtung Würzburg wechselt der Sattelzug gegen 13:35 Uhr plötzlich vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Der Fahrer eines silbernes VW T-Roc musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, nach links ausweichen und touchierte dabei einen schwarzen Mercedes GLC auf dem linken Fahrstreifen. Die Fahrer beider Pkw verloren die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und kollidierten mit den Betonleitwänden. Der Fahrer des Lastwagens oder Sattelzuges setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

An den Autos entstand jeweils ein Schaden von rund 15.000 Euro. Durch die Sperrung des rechten Fahrstreifens bis 16:40 Uhr kam es zu einem erheblichen Rückstau von mehreren Kilometern.

Betrunkener Fußgänger missachtet Rotlicht und verursacht Unfall

ASCHAFFENBURG. Stark alkoholisiert und bei Rotlicht überquerte in der Nacht zum Sonntag gegen 00:10 Uhr ein 54-Jähriger die Würzburger Straße. Der Fahrer eines Mercedes Vito erkannte den Mann zu spät und es kam zum Unfall.

Der 54-Jährige erlitt eine schwere Kopfplatzwunde und kam nach der medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als zwei Promille.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Dämmer Tor stellte am Freitag gegen 10:15 Uhr eine 55-Jährige ihr E-Bike ab und schloss es an. Als sie am Samstag gegen 17:40 Uhr zu dem Fahrradstellplatz zurückkehrte, war ihr schwarzes E-Bike, Pegasus, Solero, Evo 8 verschwunden.

ASCHAFFENBURG. Im Parkhaus der City-Galerie ist am Samstag in der Zeit von 10:20 bis 17:15 Uhr ein grauer VW Caddy angefahren worden. Der Schaden an der hinteren linken Stoßstange beläuft sich auf rund 800 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KARLSTEIN AM MAIN, OT GROSSWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine kurze Pause am Mainufer nutzte am Donnerstagabend ein Unbekannter aus, um aus einem Rucksack ein Samsung Handy zu stehlen. Der Besitzer hatte seinen Rucksack auf einer Bank am Mainwanderweg abgestellt und sich an das Ufer gesetzt.

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein blaues E-Bike der Marke Tenways, CG 600 Pro, ist am Mittwoch in der Zeit von 07:45 bis 17:00 Uhr am Fahrradstellplatz des Bahnhofes gestohlen worden.

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Vor dem Kindergarten in der Prischoßstraße verkratzte ein Unbekannter am Freitag von 11:00 bis 15:00 Uhr einen blauen Skoda Rapid.

ALZENAU, OT MICHELABACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag gegen 15:25 Uhr stellte der Mitarbeiter eines Zigarettenautomatenaufstellers fest, dass der Automat in der Schloßstraße aufgebrochen worden war. Der Täter hatte sowohl die Zigaretten als auch das Bargeld entwendet. Der Tatzeitraum sowie der genaue Beuteschaden sind derzeit unbekannt.

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Samstag in der Zeit von 10:15 bis 10:20 Uhr einen in der Hanauer Landstraße geparkten grauen Ford EcoSport beschädigt. Der Schaden an der linken Fahrzeugfront beläuft sich auf rund 600 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

OBERNBURG, LKR. MILTENBERG. Auf dem Parkplatz neben der Stadthalle in der Jahnstraße ist von Donnerstag 20:00 Uhr bis Freitag 17:00 Uhr ein grüner BMW M3 verkratzt worden. Die Kratzer ziehen sich um das gesamte Auto sowie das Dach, die Scheinwerfer und die Heckleuchten. Der Schaden wird sich wohl auf 6.000 Euro belaufen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

KIRCHZELL, LKR. MILTENBERG. Gegen die Schaufensterscheibe einer Bäckerei ist am Freitagabend ein 88-Jähriger gefahren. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, setzte der Senior seine Fahrt vor. Ein Anwohner hatte die Unfallflucht jedoch beobachtet und die Polizei alarmiert.

MILTENBERG. Von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer ist in der Zeit von Donnerstag 15:00 Uhr bis Freitag 06:00 Uhr die Front eines in der Wolfram-von-Eschenbach-Straße geparkten schwarzen Jaguars eingedrückt und verkratzt worden.

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Die Fahrerseite eines grauen Mazda ist am Freitag in der Zeit von 06:00 bis 10:00 Uhr in der Poststraße verkratzt worden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.