ALTDORF B. NÜRNBERG. (1153) In der Nacht von Donnerstag (06.10.2023) auf Freitag (06.10.2023) entwendeten Unbekannte einen hochwertigen SUV in Altdorf (Lkrs. Nürnberger Land). Das Fahrzeug konnte kurz vor der Grenze zu Polen aufgefunden werden.



Der Eigentümer eines Mercedes AMG GLC parkte am Donnerstagabend sein Fahrzeug vor einem Mehrfamilienhaus in Altdorf. Am frühen Freitagmorgen bemerkte er das fehlen des Fahrzeugs (Zeitwert circa 80.000 Euro) und verständigte die Polizei.

Da das Fahrzeug über ein verbautes Trackingmodul im Bereich Hoyerswerda geortet werden konnte, wurden die dortigen Polizeibehörden verständigt. Einer Polizeistreife gelang es den Mercedes festzustellen und wollte es einer Kontrolle unterziehen. Hierbei flüchtete der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der polnischen Grenze.

Kurz vor der Grenze stellte der Unbekannte das Fahrzeug ab und flüchtete unerkannt. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Sachverhalts.

Erstellt durch: Michael Petzold