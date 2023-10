1760. Fußgänger kollidiert beim Queren der Fahrbahn mit Polizeikraftrad; eine Person verletzt – Isarvorstadt

Am Samstag, 07.10.2023, gegen 14:15 Uhr, beabsichtigte ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in München die Reichenbachstraße auf Höhe der Hausnummer 7 zu überqueren. Zeitgleich fuhr ein 53-jähriger Polizeibeamter mit einem Polizeimotorrad sehr langsam mit eingeschaltetem Blaulicht die Reichenbachstraße stadteinwärts. Er war im Rahmen einer Versammlung zur Begleitung eingesetzt.

Der 37-Jährige betrat die Fahrbahn unmittelbar vor dem herannahenden Polizeimotorrad und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde der 37-Jährige leicht verletzt. Der Polizeibeamte wurde nicht verletzt.

Das Polizeimotorrad wurde leicht beschädigt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1761. Verkehrsunfall aufgrund plötzlicher Erkrankung; eine Person verletzt – Freimann

Am Freitag, 06.10.2023, gegen 12:00 Uhr, fuhr ein 74-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Peugeot auf der Maria-Probst-Straße in Richtung Ingolstädter Straße. Auf ungefähr Höhe der Hausnummer 47 erlitt der 74-Jährige eine plötzliche Erkrankung, wodurch er nicht mehr in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen.

Der 74-Jährige beschleunigte unkontrolliert, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte zunächst einen Ampelmast. Der Pkw fuhr weiter geradeaus und prallte nach einigen Metern frontal gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Fahrzeug, streifte einen weiteren Baum und stieß letztlich mit einem Pkw BMW zusammen. Bei dem Unfall wurde der 74-Jährige schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Pkw Peugeot wurde stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden an dem Pkw BMW, dem Ampelmast und den zwei Bäumen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

1762. Güterzug entgleist – Oberschleißheim

Am Freitag, 06.10.2023, gegen 12:30 Uhr, fuhr ein 36-jähriger Triebwagenführer mit Wohnsitz in Passau einen Güterzug mit zwanzig Güterwaggons auf einem Gleis parallel zur B 13 in Oberschleißheim in Richtung München.

Nach dem Bahnübergang an der Ingolstädter Landstraße kam es nach dem Passieren einer Weiche zur Entgleisung des Triebwagens. Die angehängten Waggons entgleisten nicht. Durch die Entgleisung kam keine Person zu schaden.

Der Gesamtschaden wird auf eine niedrige sechsstellige Summe geschätzt.

Die Ursache der Entgleisung ist Gegenstand weiterer Ermittlungen sowie ob es an den geladenen Gütern zu Sachschaden gekommen ist.

Die Bahnübergänge an der Ingolstädter Landstraße und der Staatsstraße 2053 waren durch die Güterwaggons für über fünf Stunden versperrt. Ein anderer Triebwagen zog diese anschließend weg. Die Bergung des entgleisten Triebwagens dauert noch an. Durch die versperrten Bahnübergänge kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

1763. Radfahrer kommt zu Sturz und verletzt sich dabei – Bogenhausen

Am Freitag, 06.10.2023, gegen 18:30 Uhr, fuhr ein 45-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Rennrad Canyon auf der Fahrbahn der Ostpreußenstraße in südliche Fahrtrichtung, obwohl ein gekennzeichneter getrennter Rad- und Gehweg vorhanden war.

Aus bislang unbekannten Gründen stürzte der 45-Jährige und verletzte sich dabei schwer. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht werden.

Das Fahrrad wurde leicht beschädigt.

Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1764. Unfall nach Trunkenheit in Tiefgarage – Schwabing

Am Sonntag, 08.10.2023, gegen 04:35 Uhr, meldete ein elektronisches Notrufsystem der Leitstelle eine Airbag-Auslösung eines Pkw BMW im Bereich der Berliner Straße. Eine Streifenbesatzung konnte dort einen verletzten 38-Jährigen mit Wohnsitz in München bei einer Tiefgarage antreffen.

Es stellte sich heraus, dass der 38-Jährige mit dem Pkw BMW seines Vaters zunächst auf öffentlichem Verkehrsgrund fuhr und das Fahrzeug in der privaten Tiefgarage eines Anwesens in der Berliner Straße parken wollte. Offenbar verwechselte der 38-Jährige Gas und Bremse, wodurch er mit insgesamt vier abgestellten Krafträdern kollidierte.

Bei dem Unfall wurde der 38-Jährige leicht verletzt. Da Anzeichen einer Alkoholisierung und ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest, der positiv ausfiel, vorhanden waren, wurde er zu einer Blutentnahme in das Institut für Rechtsmedizin und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den 38-Jährigen wurde Anzeige erstattet wegen Trunkenheit im Verkehr.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.