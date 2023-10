GÜNZBURG. Am Samstagvormittag wurde auf einem Feld nahe des Günzburger Flugplatzes eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg aufgefunden. Laut Polizei kam die Bombe gegen 09:30 Uhr bei landwirtschaftlichen Arbeiten zum Vorschein. Nach Begutachtung durch das Sprengkommando wurde klar, dass die Bombe mit einer Sprengkraft von 80 Kilogramm nicht entschärft werden konnte, sondern kontrolliert gesprengt werden musste. Hierfür war es notwendig, den Bereich im Umkreis von einem Kilometer Radius zu evakuieren. Die Feuerwehren aus Günzburg, Wasserburg, Reisensburg, Denzingen, Deffingen, Riedhausen und Gundelfingen räumten 15 betroffene Wohnanwesen sowie mehrere Gewerbeeinheiten aus dem nördlichen Bereich des Industriegebietes. Eine nahegelegene Firma stellte Räumlichkeiten zur Verfügung, in denen eine Betreuungsstelle für die betroffenen Anwohner für die Dauer der Sprengmaßnahmen eingerichtet werden konnte. Das Bayerische Rote Kreuz versorgte hier einen Teil der evakuierten Personen. Ein Polizeihubschrauber kontrollierte den geräumten Bereich aus der Luft, um auszuschließen, dass sich noch weitere Personen im Sperrgebiet befinden. Kurz vor 20:00 Uhr wurde die Fliegerbombe kontrolliert gesprengt. Es kam zu keinerlei Schäden an Gebäuden. Während der Sprengarbeiten war die B 16 für knapp 30 Minuten gesperrt. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen gab es nicht. Insgesamt waren mehr als 140 Einsatzkräfte im Einsatz. (PI Günzburg)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).