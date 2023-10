ICKING, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Samstag (7. Oktober 2023) kam es auf der Bundesstraße 11 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin tödlich verletzt wurde. Die Polizeiinspektion Wolfratshausen übernahm noch vor Ort die Ermittlungen zur genauen Unfallursache.

Am Samstag, den 7. Oktober 2023, gegen 11.45 Uhr, befuhr in Icking eine 59-jährige Frau mit ihrem Fahrrad die Kreisstraße 19 von Irschenhausen kommend in Richtung Bundesstraße 11. Dort wollte sie auf die Bundesstraße einfahren und übersah, ersten Erkenntnissen nach, wohl einen von Ebenhausen kommenden Pkw einer 53-jährigen Frau aus Schäftlarn.

Der Pkw kollidierte dabei mit der Fahrradfahrerin aus Icking, welche durch den Unfall schwerst verletzt wurde. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen an der Unfallstelle erlag sie noch vor Ort ihren Verletzungen. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock.

Die Unfallstelle musste großräumig gesperrt werden und ein unfallanalytisches Gutachten wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft München II angeordnet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Neben Notarzt- und Rettungswagen befanden sich mehrere Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren und Polizeiinspektionen vor Ort.

Die Polizeiinspektion Wolfratshausen untersucht nun, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die genauen Umstände.