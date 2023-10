MARKTRODACH, LKR. KRONACH. Am frühen Samstagmorgen stahl ein Unbekannter einen Mercedes, A-Klasse, vom Gelände eines Autohändlers in Unterrodach. Das Fahrzeug konnte wenig später verlassen zwischen Großvichtach und Seibelsdorf wieder aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht nach Zeugen für den Diebstahl.

Am Samstagmorgen, im Zeitraum von 1 Uhr bis 1.30 Uhr suchte ein Unbekannter das Gelände eines Autoverkäufers in der Jahnstraße in Unterrodach auf und brach zunächst in das Firmengebäude ein. Hier entwendete er den Fahrzeugschlüssel für einen Mercedes, A-Klasse, und Bargeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages. Anschließend fuhr er mit dem Mercedes davon.

Einige Zeit später konnte das Fahrzeug durch einen Zeugen zwischen Großvichtach und Seibelsdorf verlassen aufgefunden werden. Das Fahrzeug stand mit eingeschalteter Warnblinkanlage und offenen Fenstern mittig auf der Straße.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen kann der Unbekannte wie folgt beschrieben werden:

männlich

175 bis 180 Zentimeter groß

schlanke Figur

bekleidet mit einer hellen Jeans und einem hellen Kapuzenpullover, Turnschuhe

trug eine Bauchtasche

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer etwas Verdächtiges im Bereich des Autohändlers bemerkt hat, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei in Coburg unter der Tel.-Nr. 09651/645-0.