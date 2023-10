SCHWEINFURT. Dank eines Hinweises aus der Bevölkerung konnte der seit Freitagabend vermisste 47-Jährige wohlbehalten im Stadtteil Bergl von einer Streife der Polizei Schweinfurt angetroffen werden.

Wie bereits berichtet, hatte der 47-Jährige zwischen 16:30 und 19:00 Uhr seine Wohnung in der Einsteinstraße mit unbekanntem Ziel verlassen und war nicht zurückgekehrt. Aufgrund einer bestehenden Erkrankung war nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Nachdem erste Suchmaßnahmen durch die Polizei Schweinfurt erfolglos blieben, intensivierten Polizei und Feuerwehr am Samstagvormittag noch einmal die Suche mit Unterstützung von 12 Personensuchhunden, der Wasserwacht und einem Polizeihubschrauber.

Kurz nach 13:00 Uhr meldete sich am Samstag ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, den Vermissten möglicherweise in einem Supermarkt im Stadtteil Bergl gesehen zu haben. Bei der sofortigen Überprüfung durch eine Streife der Schweinfurter Polizei konnte der 47-Jährige wohlbehalten angetroffen werden.