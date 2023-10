BAMBERG. Am Freitagmittag brachen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Luitpoldstraße ein und durchwühlten die Wohnung. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Einbrecher nutzten die Abwesenheit des Wohnungsinhabers und brachen am gestrigen Freitag in der Zeit von 11.40 Uhr bis 13 Uhr in dessen Wohnung ein. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Jedoch hinterließen die unbekannten Täter einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 mit der Kripo Bamberg in Verbindung zu setzen.