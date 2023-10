ARZBERG, LKR. WUNSIEDEL. Am Freitagnachmittag brannte ein Wohnhaus in Arzberg. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.

Am Freitagnachmittag, gegen 17 Uhr, meldete eine Nachbarin des Anwesens in der Gartenstraße ein Feuer im Dachgeschoss. Als die ersten der rund 40 Einsatzkräfte von den umliegenden Feuerwehren eintrafen, brannte es im Dachgeschoss des Hauses. Den Feuerwehrleuten gelang es, die Flammen in dem Gebäude rasch unter Kontrolle zu bringen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 50.000 Euro.

Der Besitzer des Wohnhauses war nicht zu Hause. Auch seine beiden Hunde, die sich im Garten aufgehalten haben, blieben unverletzt.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen zur derzeit noch unklaren Ursache des Brandes aufgenommen.