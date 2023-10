NIEDERWERRRN / OT OBERWERRN, LKR. SCHWEINFURT. Am Dienstagabend haben zwei Tatverdächtige u. a. einen Geldbeutel aus einem Pkw entwendet. Der Fahrzeugbesitzer hatte die Tat bemerkt und einen 20-jährigen Tatverdächtigen zeitweise festgehalten. Nachdem dieser dem Fahrzeugbesitzer mit einem eingeklappten Messer gedroht hatte, gelang ihm zunächst die Flucht. Hinzugerufene Beamte der Schweinfurter Polizei nahmen die beiden Tatverdächtigen wenig später fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft befindet sich der 20-jährige Tatverdächtige bereits in Untersuchungshaft.

Diebstahl aus Pkw - Geschädigter bemerkt die Tat

Am Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr, war ein Anwohner auf zwei Personen aufmerksam geworden, die sich zu dieser Zeit in seinem geparkten Pkw befanden. Auf Ansprache flüchtete ein 23-Jähriger unmittelbar, einen 20-Jährigen hielt der Anwohner zunächst fest. Nachdem der 20-jährige mit einem eingeklappten Cuttermesser drohte, gelang diesem zunächst die Flucht. Dem Sachstand nach hatten die Tatverdächtigen eine Geldbörse samt Inhalt entwendet.

Polizei verständigt - Festnahme im Nahbereich

Die zwischenzeitlich verständigten Beamtinnen und Beamten der Schweinfurter Polizei waren rasch vor Ort und wurden auch durch die Zentralen Einsatzdienste Schweinfurt unterstützt. Wenig später erfolgte die Festnahme der beiden Tatverdächtigen, die erst seit Kurzem im Bereich Schweinfurt aufhältig sind.

Staatsanwaltschaft erwirkt Untersuchungshaftbefehl

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der 20-jährige Tatverdächtige am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des räuberischen Diebstahls. Beamte brachten den 20-Jährigen hiernach in eine Justizvollzugsanstalt. Der 23-jährige Tatverdächtige wurde nach Durchführung der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Polizei bleibt präsent und bittet auch weiterhin um Hinweise

Die Schweinfurter Polizei richtet Ihren Dank an die Beteiligten, die durch eine frühzeitige Verständigung der Polizei zu der Festnahme beigetragen haben. Auch künftig bleibt die Polizei mit erhöhter Präsenz sowohl in Uniform als auch in zivil vor Ort und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar. Allen Hinweisen gingen und gehen die Beamten konsequent nach.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen oder sonstige Wahrnehmungen gemacht haben, werden auch weiterhin gebeten, die Beamtinnen und Beamten vor Ort direkt anzusprechen oder sich mit der Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 in Verbindung zu setzen.