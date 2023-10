MARKT INDERSDORF, LKRS.DACHAU.Unbekannte Einbrecher drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Praxis und eine Apotheke in Markt Indersdorf ein. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Im Zeitraum zwischen 21:30 Uhr am Mittwoch und 07:45 Uhr am Donnerstag verschafften sich die Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einer Arztpraxis an der Gewerbestraße. Sie durchsuchten die Praxisräume nach Diebesgut und verließen den Tatort mit geringer Beute.

Im gleichen Zeitraum brachen die Unbekannten eine Nebeneingangstüre zu einer Apotheke im selben Gebäude auf und durchsuchten auch hier die Geschäftsräume. Sie hebelten einen verankerten Tresorwürfel aus seiner Befestigung und nahmen diesen mit sich. Der Beuteschaden ist bislang unbekannt.

Durch die rohe Vorgehensweise der Einbrecher entstand ein Sachschaden von insgesamt mindestens 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08141-6120 zu melden.