SCHWEINFURT, INNENSTADT. Ein 55-Jähriger ist am Donnerstagabend von zwei Unbekannten überfallen worden. Einer der Täter brachte den Mann zu Boden, und nahm dessen Handy und Geldbörse an sich. Beide flüchteten unerkannt mit der Beute. Die Kripo ermittelt und bittet nun auch die Bevölkerung um Hinweise.



Gegen 22:30 Uhr befand sich der 55-Jährige zu Fuß im Bereich der Wolfsgasse und Hadergasse, als er plötzlich von einem unbekannten E-Scooter-Fahrer angesprochen wurde. In der Folge kam ein weiterer unbekannter Mann hinzu, hielt den 55-Jährigen fest und brachte ihn schließlich zu Boden. Im Anschluss nahmen die Täter die Geldbörse und das Mobiltelefon des 55-Jährigen an sich und konnten unerkannt mit ihrer Beute flüchten. Der Unbekannte mit dem E-Scooter flüchtete in Richtung Fischerrain, die Fluchtrichtung des zweiten Täters ist nicht bekannt. Der 55-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen an Armen und Beinen.

Personenbeschreibung des Tatverdächtigen mit dem E-Scooter:

Zwischen 16 und 20 Jahre alt

Circa 175 cm groß

Trug eine grüne Jacke

Trug eine weiße Hose und eine weiße Cap

Personenbeschreibung des zweiten Unbekannten:

Circa 25 Jahre alt

Circa 175 - 180 cm groß

Hatte schwarze, zurück gegelte Haare

Hatte einen Rucksack auf

Trug weiße Schuhe, Jeanshose und eine schwarze Jacke

Die Kriminalpolizei Schweinfurt nahm die Ermittlungen auf und bittet nun Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.