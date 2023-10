WEIDEN I. D. OPF. Am Sonntag, den 1. Oktober 2023, kam es in den frühen Morgenstunden zu einem sexuellen Übergriff auf eine 18-jährige Frau in Weiden. Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. übernahm die Ermittlungen und sucht nach den bislang unbekannten Tätern.

Gegen 5:00 Uhr war die 18-Jährige fußläufig im Max-Reger-Park unterwegs. Als sie sich in der Parkanlage zwischen der Judengasse und der Dr.-Pfleger-Straße befand, wurde sie von zwei bislang unbekannten Männern festgehalten. Beide Täter berührten die Frau unsittlich und entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Durch die Tat wurde die Frau leicht verletzt.

Die beiden mutmaßlichen Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Täter:

circa 30 Jahre alt

circa 1,85 – 1,90 Meter groß

sportliche Statur

längere, hellblonde Haare (nach hinten gegelt)

Bekleidung: schwarze Jeans, schwarzes Langarmhemd, goldener Ring

Tattoo an der Außenseite des rechten Unterarmes vom Handgelenk bis zum Ellenbogen mit römischen Zahlen

sprach deutsch mit ausländischem Akzent

2. Täter

circa 20 bis 30 Jahre alt

circa 1,65 Meter groß

braune, kurze, nach hinten gegelte Haare

Bekleidung: dunkelblaue Jeans, kariertes schwarz-weiße Hemdjacke, schwarz-blaue Arbeitsstiefel

sprach deutsch mit ausländischem Akzent

Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. hat die Sachbearbeitung in diesem Fall übernommen. Bisherige, umfangreiche Ermittlungen und polizeiliche Maßnahmen führten bis dato zu keinem Tatverdächtigen. Hinweise aus der Bevölkerung werden von der Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. unter der Telefonnummer 0961/401-2222 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegengenommen.