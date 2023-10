WEIDEN I. D. OPF. Am 4. Oktober brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Einfamilienhauses in Weiden i. d. OPf. ein. Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Mitternacht bis 8:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter am 4. Oktober gewaltsam Zutritt in die Wohnung eines Einfamilienhauses im Weidener Ortsteil Moosbürg. Die Täter entwendeten Bargeld und mehrere Wertgegenstände. Mit Beute im Wert von mehreren tausend Euro flohen die Einbrecher mit einem ebenfalls gestohlenen Auto, einem Porsche Cayenne, in unbekannte Richtung. Das gestohlene Fahrzeug wurde am 5. Oktober im Bereich Regensburg festgestellt. Die mutmaßlichen Täter sind weiterhin flüchtig.

Die Kriminalpolizei Weiden sicherte die Spuren am Tatort in der Untere Bauscherstraße. Das zuständige Fachkommissariat übernahm die Ermittlungen in diesem Fall. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0961/401-2222 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegengenommen. Jede Beobachtung kann hier von Bedeutung sein.