REGENSBURG. Am Donnerstag, den 5. Oktober 2023, gegen 18:30 Uhr, trat ein Mann in Regensburg in schamverletzender Weise auf. Der Regensburger Polizei gelang es den tatverdächtigen Mann festzunehmen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Am Donnerstagabend war eine Mutter mit ihrer 11-jährigen Tochter in der Sandgasse in Regensburg unterwegs, als sie auf einen Mann aufmerksam wurden. Dieser stand in unmittelbarer Nähe und nahm sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Die Mutter verständigte umgehend den Polizeinotruf, woraufhin der mutmaßliche Täter im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung von einer Streifenbesatzung festgenommen werden konnte. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den 38-jährigen Festgenommenen ein Unterbringungsbeschluss vorlag. Den festgenommenen Mann erwartet nun ein Verfahren wegen der begangenen Tat.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer war am Donnerstagabend im Bereich der Sandgasse in Regensburg unterwegs? Wer hat ggf. Wahrnehmungen gemacht, die möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten?