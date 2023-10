1756. Brand einer Wohnung – Unterschleißheim

Am Donnerstag, 05.10.2023, gegen 18:50 Uhr, stellte ein Zeuge eine Rauchentwicklung in einer Wohnung in Unterschleißheim fest und alarmierte daraufhin den Notruf.

Die eintreffende Feuerwehr konnte den Brand in der ersten Etage löschen und lüftete anschließend das Gebäude. Alle Anwohner des Mehrfamilienhauses konnten evakuiert werden. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der Rußablagerungen ist die Wohnung derzeit nicht bewohnbar. Die Schadenshöhe wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Während des Einsatzes musste die Raiffeisenstraße von der Polizei gesperrt werden. Es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache führt das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

1757. Körperverletzungsdelikt – Ludwigsvorstadt

Am Donnerstag, 05.10.2023, gegen 09:30 Uhr, gerieten aus bislang unbekannten Gründen ein 31-jähriger Senegalese ohne festen Wohnsitz in Deutschland und ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München in eine verbale Auseinandersetzung, welche zu einer wechselseitigen Körperverletzung führte. Im Laufe dieser Auseinandersetzung verletzte der 31-Jährige den 24-Jährigen mit einer Schere.

Eine Zeugin alarmierte den Polizeinotruf 110, woraufhin sofort über zehn Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt wurden um die potenziell gefährliche Situation zu klären. Beide Personen konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten kontrolliert und vorläufig festgenommen werden.

Der 24-Jährige wurde durch die Auseinandersetzung verletzt und vom Rettungsdienst zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Er wurde wegen einer Körperverletzung angezeigt.

Der 31-Jährige wurde wegen einer gefährlichen Körperverletzung angezeigt und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

1758. Gefährliche Körperverletzung durch Maßkrug – Oktoberfest

Am Dienstag, 03.10.2023, gegen 19:00 Uhr, wurde ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in München von einem Sicherheitsdienstmitarbeiter aus einem Festzelt verwiesen.

Bei dem Versuch erneut in das Festzelt zu gelangen, schlug er einem 34-jährigen Sicherheitsdienstmitarbeiter mit einem Maßkrug von hinten auf den Kopf. Der 34-Jährige wurde dadurch verletzt und ging bewusstlos zu Boden. Der Maßkrug zersplitterte. Weitere Sicherheitsdienstmitarbeiter eilten zu Hilfe.

Die beiden Begleiter des 21-Jährigen, ein 45-Jähriger und ein 25-Jähriger jeweils mit Wohnsitzen in München, gingen ebenfalls auf die Sicherheitsdienstmitarbeiter los. Dabei wurde einem 25-jährigen Sicherheitsdienstmitarbeiter ebenfalls mit einem Maßkrug gegen den Kopf geschlagen.

Die beiden Verletzten wurden durch den Rettungsdienst medizinisch behandelt. Der 21-jährige Tatverdächtige musste aufgrund des zersplitterten Maßkrugs ebenfalls medizinisch behandelt werden.

Die drei Tatverdächtigen konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle der Wiesnwache gebracht werden. Sie wurden wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt und im Anschluss in Gewahrsam genommen, aus dem sie am Folgetag gegen 05:30 Uhr entlassen wurden.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 25 (Körperverletzungsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Augustiner Festzeltes Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 25, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1759. Pressekonferenz des Vereins „Lesefüchse e. V.“ zum 20-jährigen Jubiläum gemeinsam mit der Münchner Polizei im Rahmen des Kooperations-projektes „Polizeibeamte lesen vor“

Am Freitag, 06.Oktober 2023 informierte Herr Polizeivizepräsident Michael Dibowski gemeinsam mit Herrn Stefan Inderst, 1.Vorsitzender des Lesefüchse e.V. und Herrn Klaus Dreyer, Pressesprecher der Münchner Stadtbibliothek über die Arbeit des gemeinnützigen Vorlesevereins.

Das Polizeipräsidium München ist seit nunmehr 16 Jahren ein fester Kooperationspartner im Projekt „Polizeibeamte lesen vor“ mit dem Verein Lesefüchse e.V.

Seit 2007 lesen Polizeibeamte regelmäßig an Münchener Grundschulen Kindern der zweiten Klassen vor.

Das Polizeipräsidium München steht vollumfänglich hinter dem Anliegen des Vereins, bei Kindern Lesefreude zu wecken und Eigenschaften zu fördern, die zu persönlichen Lernerfolgen, nicht nur in der Schule, beitragen.

Durch das Kooperationsprojekt „Polizeibeamte lesen vor“ vermitteln wir kindgerecht anhand ausgewählten Lesestoffs Präventionsthemen, unterstützen die schulische Bildung und fördern Integration.

Polizeivizepräsident Dibowski dazu: „Lesen schafft Bildung und Bildung schafft Perspektiven“.

Dibowski betonte den Einfluss, den die Kommunikationsfähigkeit durch Lesen und Sprache auf die Entstehungsbedingungen von Jugenddelinquenz hat. Worte sollten immer die ersten Bausteine sein, um Konfliktsituationen zu entschärfen und friedlich zu lösen.

Der Polizeivizepräsident: „Wer gelernt hat, sich zu artikulieren, hat auch Strategien und Möglichkeiten, Konflikte gewaltfrei zu lösen.“

Im Schuljahr 2022/2023 erreichten wir an 40 Grundschulen in 110 zweiten Klassen mit der Unterstützung durch Beamtinnen und Beamte 14 verschiedener Polizeiinspektionen insgesamt 2098 Kinder.

Darüber hinaus beteiligen wir uns auch an vielen der weiteren Aktivitäten des Vereins für die Sprach- und Leseförderung von Kindern.

Das jährlich im Polizeipräsidium München stattfindende Kinderkrimifest und das traditionelle Lesefest sind feste Bestandteile unseres Veranstaltungskalenders.

Wir freuen uns auf die Weiterführung der Kooperation mit dem Lesefüchse e.V., der mit seinen unermüdlich ehrenamtlich tätigen Vorleserinnen und Vorleser vielen Münchener Kindern hilft, ihren Weg zu Bildung und sozialer Gleichberechtigung finden zu können.

Es ist die Verantwortung gegenüber unseren Kindern, die wir sehr gerne übernehmen.