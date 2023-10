ELCHINGEN/A 8. Am 05.10.2023, um 16:15 Uhr, wurde durch Verkehrsteilnehmer, in Fahrtrichtung Stuttgart, im Bereich der Anschlussstelle Oberelchingen, ein Lkw-Gespann im Grünstreifen mitgeteilt. Der 63-jährige Lkw-Fahrer wurde durch die alarmierte Feuerwehr und den Rettungsdienst aus dem Führerhaus geborgen, musste im Anschluss jedoch reanimiert werden. Die Reanimationsmaßnahmen wurden letztlich erfolglos beendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der 63-Jährige offensichtlich aufgrund eines medizinischen Problems auf den Einfädelungsstreifens der Anschlussstelle gefahren und stoppte dort. Anschließend fuhr er mit geringer Geschwindigkeit weiter und kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde ein Leitpfosten und ein Verkehrszeichen beschädigt. Am Lkw und an den Verkehrseinrichtungen entstand Sachschaden im Höhe 5.200 Euro. Zur Rettung des Lkw-Fahrers und zur Bergung des Lkw-Gespanns mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden.

Zur Bergung und Absicherung der Unfallstelle waren die freiwilligen Feuerwehren Ober- und Unterelchingen im Einsatz. (VPI Günzburg)

