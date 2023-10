EBERN, LKR. HAẞBERGE. Detlef Hauck ist seit 01. Oktober wieder Leiter der Polizeiinspektion Ebern. In kleiner Runde hat der unterfränkische Polizeivizepräsident Holger Baumbach jüngst den Interimsleiter der Dienststelle, Thomas Schlachter verabschiedet, dem die Leitung der Inspektion im Rahmen seiner Führungsbewährung für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene (QE) in den letzten sechs Monaten oblag.

Thomas Schlachter nach Interimsleitung verabschiedet

Dem aus Baunach stammenden Polizeihauptkommissar Thomas Schlachter war die Verantwortung für die Dienststelle in Ebern zum 1. April übertragen worden, nachdem er zuvor bereits weitere Stationen im Förderverfahren zum Aufstieg in die 4. QE (früher: höherer Dienst) erfolgreich durchlaufen hatte. Genauso wie seinem unmittelbaren Vorgänger Moritz Dippel, der der Polizeiinspektion vom Herbst 2022 bis zum Frühjahr 2023 ebenfalls im letzten Abschnitt der Führungsbewährung vorstand, führt ihn nun sein Weg zurück zur Bereitschaftspolizei nach Bamberg. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Personalentwicklungsverfahrens stellt Thomas Schlachter im Rückblick auf seine Zeit in Ebern fest:

„Ein sehr spannendes und abwechslungsreiches halbes Jahr, das für mein Empfinden viel zu schnell vergangen ist. Ich bedanke mich für das phänomenale Vertrauen, die Offenheit und die Unterstützung, die mir sowohl von den Kolleginnen und Kollegen als auch von Seiten der Mitmenschen des Landkreises Haßberge entgegengebracht wurde. Ziehen Sie mit ihrer Eberner Polizei weiterhin an einem Strang, dass die Region auch in Sicherheitsbelangen so lebenswert bleibt.“

Detlef Hauck ist wieder Dienststellenleiter

Wieder zurück an der Spitze der Inspektion in Ebern ist der Erste Polizeihauptkommissar Detlef Hauck. Nachdem er in den letzten zwölf Monaten zunächst für ein halbes Jahr im Präsidialbüro des Polizeipräsidiums Unterfranken mit der Organisation von Aufgaben der Behördenleitung betraut war, ereilte ihn dann im Frühjahr der Ruf ins Innenministerium nach München, wo er im Sachgebiet „Einsatz der Polizei“ im Lagezentrum für die polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit mit verantwortlich war.

Zurück an seiner alten Wirkungsstätte freut sich der 51-Jährige wieder auf die Begegnungen mit den Menschen sowie Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort:

„Ich freue mich, in meiner Heimatregion, in der ich auch lebe, wieder arbeiten zu dürfen. Gemeinsam mit meinen Mitarbeitern bin ich bestrebt, dass die Bevölkerung bei uns auch weiterhin ein sicheres und ruhiges Leben führen kann.“