Im Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag verunstalteten Unbekannte die CSU-Geschäftsstelle in der Coburger Löwenstraße. Zum wiederholten Mal brachten die Täter Schmierereien und Aufkleber mit verschiedenen politischen Inhalten an der Schaufensterscheibe zur Mohrenstraße an. Die Kripo in Coburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die in der besagten Nacht verdächtige Personen in der Löwenstraße beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.