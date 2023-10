Der 38-jährige David Ziegler verließ seine Wohnung in der Bayerrnstraße mit unbekanntem Ziel und kehrte bislang nicht mehr dorthin zurück. Aufgrund einer bestehenden Erkrankung und der Tatsache, dass Herr Ziegler auf Medikamente angewiesen ist, ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Nachdem erste Suchmaßnahmen in Wohnortnähe durch die Polizei Bad Kissingen erfolglos blieben, wird nun auch die Bevölkerung bei der Suche um Mithilfe gebeten.

Personenbeschreibung des Vermissten:

Circa 175 cm groß

Schlanke Statur

Braune, kurze Haare

Trägt auffällige Tätowierungen am rechten und linken Unterarm

Zur Bekleidung liegen keine Hinweise vor

Die Polizei Bad Kissingen nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort unter Tel. 0971/7149-132 entgegen.