Kran verliert Motoröl - Autobahn kurzzeitig gesperrt

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochmorgen verlor ein mobiler Kran aufgrund eines Motorschadens eine größere Menge Motoröl. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Frankfurt kurzzeitig komplett gesperrt werden. Die notwendigen Reinigungsarbeiten der Fahrbahn bedingten eine Teilsperrung.

Gegen 08:45 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Polizei die Mitteilung über einen Kran auf dem Seitenstreifen der Autobahn ein, der Öl verliert. Da bereits eine größere Menge Öl auf den rechten Fahrstreifen gelaufen war, musste die Autobahn durch eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach kurzzeitig komplett gesperrt werden. Für die Dauer der Reinigungsarbeiten wurde durch die eingesetzte Feuerwehr der rechte Fahrstreifen gesperrt.

Mit Pkw vor Kontrolle geflüchtet - Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis unberechtigt benutzt

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Donnerstag in den frühen Morgenstunden wollte eine Streife der Aschaffenburger Polizei einen Skoda zur allgemeinen Verkehrskontrolle anhalten. Der Fahrer beschleunigte umgehend und versuchte, zu flüchten. Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und das Firmenfahrzeug unbefugt gebraucht hat.

Gegen 02:55 Uhr fiel den Beamten der mit zwei Personen besetzte Skoda in der Innenstadt auf und sollte für eine allgemeine Verkehrskontrolle angehalten werden. Der Fahrer beschleunigte sein Fahrzeug umgehend und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt davon. Dabei benutzte der zunächst unbekannte Pkw-Fahrer auch mehrere Einbahnstraßen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde glücklicherweise kein anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet. In der Weißenburger Straße stellte der Fahrer den Skoda ab und flüchtete zusammen mit dem Beifahrer zu Fuß in unbekannte Richtung. Ermittlungen ergaben, dass ein 18-jähriger Tatverdächtiger das Fahrzeug unbefugt und ohne Fahrerlaubnis geführt hat.

Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn und seinen 16-jährigen Beifahrer wurden eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zu der Fahrt geben können oder möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Betrüger tauschen Regenrinne aus und verlangen hohe Summe - Polizei warnt

HEIMBUCHENTAL, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch haben reisende Täter einen kostengünstigen Tausch einer Dachrinne angeboten. Als bezahlt werden sollte, forderten die Tatverdächtigen plötzlich den vielfachen Betrag. Die Polizei warnt vor unseriösen Reparaturangeboten an der Haustüre.

Gegen 14:30 Uhr stimmte eine Anwohnerin dem Tausch der Dachrinne ihres Hauses zu. Nach der mündlichen Vereinbarung eines Preises wurden die Arbeiten durchgeführt. Als die Dame bezahlen sollte, forderten die Arbeiter jedoch einen vielfach höheren Betrag. Nachdem ein Geldbetrag übergeben wurde, wollte die Dame die Polizei hinzurufen. In der Folge entfernten sich die Tatverdächtigen mit einem Kleintransporter umgehend von der Örtlichkeit.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen drei Männer, gegen die nun ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges eingeleitet wurde. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor unseriösen Reparaturarbeiten, die an Haustüren angeboten werden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG, STRIETWALD. Am Mittwoch, zwischen 08:00 Uhr und 19:00 Uhr wurde im Meisenweg die linke Fahrzeugseite eines geparkten Kia durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Unbekannter hat in der Marienstraße einen Schaden an einem geparkten Mitsubishi verursacht und sich anschließend unerlaubt entfernt. Der Unfall soll sich am Mittwoch zwischen 12:00 Uhr und 19:00 Uhr ereignet haben.

ASCHAFFENBURG, SCHWEINHEIM. Am Mittwoch, zwischen 14:00 Uhr und 15:40 Uhr, wurde in der Gailbacher Straße ein schwarzer Mercedes am hinteren, linken Kotflügel durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt.

ASCHAFFENBURG, DAMM. Die linke Fahrzeugseite eines grauen Citroen wurde am Dienstag, zwischen 15:50 Uhr und 18:45 Uhr, in der Schillerstraße mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt.

ASCHAFFENBURG, INNENSTADT. Am Mittwoch, zwischen 11:55 Uhr und 12:25 Uhr, wurde ein geparkter VW Passat in der Tiefgarage am Schloßplatz angefahren. Der unbekannte Unfallverursacher hat sich unerlaubt entfernt.

ASCHAFFENBURG / OBERNAU. Ein Unbekannter hat auf der Rückseite eines Schulgebäudes in der Mozartstraße mehrere Graffiti angebracht. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag, 16:00 Uhr und Mittwoch, 07:00 Uhr. Der Sachschaden wird mit circa 2.000 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

GROßWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Mittwochabend, zwischen 18:00 Uhr und 19:40 Uhr, wurde in der Mainstraße ein Gartentor umgefahren und aus der Halterung gerissen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Am Mittwoch, zwischen 07:45 Uhr und 14:30 Uhr, wurde in der Martin-Vierengel-Straße ein geparkter grauer BMW an der rechten Fahrzeugfront beschädigt.

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Im Zeitraum von Samstag, den 23.09.2023, bis Sonntag, den 01.10.2023, wurde in der Bayernstraße der Gartenzaun eines Wohnhauses überstiegen und eine Steinfigur auf der Terrasse zerstört.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum von Mittwoch, 18:30 Uhr, bis Donnerstag, 03:15 Uhr, wurden auf der Rastanlage Spessart Süd an einem geparkten Sattelzug beide Ersatzreifen des Aufliegers entwendet.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel.: 06021/857-2530 entgegen.