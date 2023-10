1750. Frau nimmt fremdes Kind mit; Kind wird nach Hinweis unversehrt aufgefunden – Nymphenburg

Am Dienstag, 03.10.2023, am frühen Abend befanden sich eine Mutter und ihre 2-jährige Tochter (beide mit Wohnsitz im Landkreis München) in einer Grünanlage. Die beiden befanden sich dort mit weiteren Personen. In dieser Gruppe waren mehrere Kinder, die dort zusammenspielten.

Der Mutter fiel auf, dass sie ihre Tochter unter den spielenden Kindern nicht mehr sehen konnte. Daraufhin suchten die Personen aus der Gruppe die Umgebung ab. Als sie das Kind nicht finden konnten, alarmierte die Mutter gegen 18:40 Uhr den Polizeinotruf 110.

Sofort wurden umfangreiche Suchmaßnahmen durch die Polizei aufgenommen, an denen über zehn Streifen beteiligt waren (darunter auch Einsatzkräfte der Einsatzhundertschaften und ein Diensthundeführer mit Hund). Dazu wurden auch Lautsprecherdurchsagen von der Polizei in der Grünanlage, einem nahen Biergarten und dem angrenzenden Wohngebiet durchgeführt.

Gegen 19:45 Uhr rief eine Zeugin den Polizeinotruf an und teilte mit, dass sie in einer Wohnung im Bereich Neuhausen ein lautes Weinen eines Kindes hören würde. In der Wohnung würde eine alleinstehende Frau wohnen, die nach Kenntnis der Zeugin keine Kinder hätte. Der Mitteilerin kam die Situation sehr verdächtig vor.

Sofort wurden Einsatzkräfte der Polizei zu dem Wohnhaus geschickt und konnten dort das vermisste 2-jährige Kind, die Mitteilerin und eine 43-jährige dort wohnende Frau im Bereich des dortigen Hausflurs antreffen. Das Kind wurde daraufhin sofort zur Mutter gebracht und dieser wieder übergeben.

Die 43-Jährige, die auf die Beamten psychisch auffällig wirkte, wurde wegen einer Entziehung Minderjähriger und einer Freiheitsberaubung angezeigt.

Nach den ersten Ermittlungen befand sich die Frau ebenfalls im Bereich der Grünanlage, traf dort auf das Mädchen, sprach dieses an und konnte das Kind dann dazu bringen, dass es in die Wohnung folgte.

In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsreferat wurde die 43-Jährige, die auf die Beamten psychisch auffällig wirkte, aufgrund ihres gefährdenden Verhaltens in einem Krankenhaus untergebracht.

1751. Hund beißt Dienstpferd der Polizei – Englischer Garten

Am Mittwoch, 04.10.2023, gegen 10:00 Uhr, ritten zwei Polizeibeamte der Reiterstaffel mit ihren Dienstpferden im Bereich des Englischen Gartens. Plötzlich näherte sich ein nicht angeleinter Hund den Pferden.

Die Beamten entfernten sich mit ihren Pferden von dem Hund, woraufhin dieser den Pferden folgte. Plötzlich biss er einem Pferd in ein vorderes Bein. Beide Pferde galoppierten davon, wodurch der Hund von dem Pferd abließ.

Die Beamten konnten die Pferde danach anhalten und das angegriffene Pferd hatte Bisswunden an einem Bein. Das Pferd wurde von einem hinzugerufenen Tierarzt behandelt und befindet sich jetzt in einer Tierklinik. Die beiden Polizeibeamten wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Die Hundehalterin, eine 25-Jährige mit Wohnsitz in München, nahm ihren Hund, der nach den ersten Erkenntnissen auch verletzt war, an sich.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rechtliche Verstöße in Bezug auf die Hundehaltung werden geprüft.

1752. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; eine Person verletzt – Grasbrunn

Am Mittwoch, 04.10.2023, gegen 23:00 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Kleintransporter Opel die Wasserburger Landstraße von Vaterstetten aus in Richtung Haar.

Zeitgleich fuhr eine 43-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw VW die Wasserburger Landstraße in entgegengesetzte Richtung. An einer Einmündung bog sie nach links an einer Autobahnanschlussstelle zur A 99 ab.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Kleintransporter und dem Pkw. Die 43-Jährige wurde hierbei verletzt und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Im Fahrzeug der 43-Jährigen befand sich noch ein Kind, welches unverletzt blieb.

Bei dem 22-jährigen Kleintransporter-Fahrer wurde während der Unfallaufnahme eine Alkoholisierung festgestellt, weshalb eine anschließende Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Er wurde angezeigt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und fahrlässiger Körperverletzung.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1753. Raub eines Pkws; Täterfestnahme nach Fahndung – Freimann

Am Mittwoch, 04.10.2023, gegen 21:20 Uhr, stieg eine 53-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck in einen geparkten Pkw Skoda, der im Bereich der Zinnienstraße geparkt war. Unvermittelt trat ein 26-jähriger türkischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland an das Fahrzeug heran und forderte die 53-Jährige verbal auf, dieses zu verlassen. Dabei hielt er eine Holzlatte in der Hand.

Die 53-Jährige stieg daraufhin aus dem Fahrzeug aus. Danach stieg der 26-Jährige in das Fahrzeug und entfernte sich damit. Die 53-Jährige verständigte umgehend den Notruf der Polizei, woraufhin eine sofortige Fahndung nach dem Pkw eingeleitet wurde.

Aufgrund eines passiven Ortungsgerätes, welches im Fahrzeug deponiert war, konnten die Standortdaten des sich bewegenden Fahrzeugs festgestellt werden. Mit mehreren Streifenwägen und einem Hubschrauber konnte der Pkw gegen 22:25 Uhr in Allach festgestellt und angehalten werden.

Der 26-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen und wegen des Raubs und Bedrohung angezeigt. Er wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und wird heute im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

1754. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung Vermisstenfall – Schwabing

- siehe Pressebericht vom 04.10.2023, Nr. 1749

Wie bereits berichtet, war seit Dienstag, 03.10.2023, 14 Uhr, ein 43-Jähriger aus einer Klinik im Bereich Parzivalplatz abgängig. Der 43-Jährige befand sich dort aufgrund einer medizinischen Behandlung.

Der Vermisste konnte am Mittwoch, 04.10.2023, durch einen Passanten im Forstenrieder Park wohlbehalten angetroffen werden. Dieser informierte sofort den Polizeinotruf 110. Nachdem der Vermisste der Polizei übergeben worden ist, wurde er im Anschluss in die Klinik zurückgebracht.

1755. Terminhinweis

Pressekonferenz des Vereins „Lesefüchse e. V.“ zum 20-jährigen Jubiläum des Kooperationsprojektes „Polizeibeamte lesen vor“

Herr Polizeivizepräsident Michael Dibowski, Herr Stefan Inderst, 1. Vorsitzender des Lesefüchse e.V. und Herr Klaus Dreyer, Pressesprecher der Münchner Stadtbibliothek informieren gemeinsam über die nun seit 20 Jahren bestehende Arbeit des Vorlesevereins (Lesefüchse e.V.) der Kindern vorliest und sie beim Lesen lernen unterstützt.

Die Polizei München ist seit über 15 Jahren ein fester Kooperationspartner bei dem Projekt „Polizeibeamte lesen vor“ mit dem Verein Lesefüchse.

Am Freitag, 06. Oktober 2023, um 10.00 Uhr, wird in der Stadtbibliothek im Motorama, Rosenheimer Straße 30-32, 81669 München,

gemeinsam über die zurückliegende Zusammenarbeit berichtet und ein Ausblick auf zukünftige Projekte der mittlerweile dauerhaften Kooperation gegeben.

Alle Medienvertreter sind zur Pressekonferenz herzlich eingeladen.