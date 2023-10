HENGERSBERG, LKR. DEGGENDORF. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf stellten bei einer Kontrolle am 03.10.2023 an der BAB A3 ein unterschlagenes Fahrzeug und Marihuana fest. Beides wurde sichergestellt. Der Fahrer wurde inhaftiert.

Die Polizeibeamten kontrollierten den VW mit deutscher Zulassung gegen 01.15 Uhr am Parkplatz Ohetal-Süd in Fahrtrichtung Passau. Dabei stellten sie fest, dass der VW unterschlagen und der Fahrer, ein 51-jähriger Bosnier, folglich nicht in dessen rechtmäßigen Besitz war. Zudem befanden sich knapp 500 Gramm Marihuana im Fahrzeug. Der 51-Jährige wurde vorläufig festgenommen, der VW und das Rauschgift sichergestellt. Da ein Drogenvortest beim 51-Jährigen positiv war und somit der Verdacht bestand, dass er während der Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von Rauschgift stand, wurde ein Blutentnahme durchgeführt.

Die Ermittlungen wurden zwischenzeitlich von der Kriminalpolizeistation Deggendorf in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf übernommen.

Im Rahmen einer gestrigen Vorführung (04.10.2023) wurde vom zuständigen Amtsgericht in Deggendorf gegen den 51-Jährigen Haftbefehl wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln erlassen. Der Beschuldigte wurde in eine JVA eingeliefert.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 05.10.2023, 07.30 Uhr