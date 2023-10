HELMBRECHTS, LKR. HOF. Von Dienstag auf Mittwoch stahlen unbekannte Täter in Helmbrechts einen Ford Transit mit Anhänger. Die Kriminalpolizei Hof bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 00.20 Uhr, stahlen Unbekannte in Helmbrechts, Ortsteil Wüstenselbitz, einen Ford Transit mit Anhänger. Das Fahrzeug stand vor einer Werkstatt in der Kulmbacher Straße. Der blaue Ford trug zuletzt das Kennzeichen HO-MS 5135, der Anhänger der Marke Humbaur das Kennzeichen MI-SF 9006. Die Fahrzeuge hatten einen Gesamtwert von zirka 60.000 Euro.

Ermittlungen ergaben, dass die Fahrzeuge stadtauswärts in Richtung der Ortschaft „Ort“ davonfuhren.

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zur Tat geben kann, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 09281/7040.