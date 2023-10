Güterschiff kollidiert mit Eisenbahnbrücke - Bahnverkehr für 90 Minuten gesperrt

MILTENBERG. Am Dienstagnachmittag kollidierte die Antennenanlage eines Güterschiffs auf dem Main mit einer Eisenbahnbrücke. Der Bahnverkehr musste für die Überprüfung der Brücke auf Schäden gesperrt werden. Der Schiffsverkehr war nicht beeinträchtigt.

Gegen 13:30 Uhr beobachtete ein Zeuge die Kollision der Antennenanlage eines Güterschiffs mit einer Eisenbahnbrücke und meldete dies der Polizei. Der Unfallverursacher konnte schnell gestellt werden. An seinem Schiff entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Als Unfallursache wurde durch die Wasserschutzpolizei das Nichtabsenken der hydraulischen Antennenanlage ermittelt. Für die Dauer der Überprüfung des Brückenbauwerks auf Schäden musste der Bahnverkehr gesperrt werden. Dem Sachstand nach ist die Brücke unbeschädigt geblieben.

Autobahnunfälle bei Starkregen - Beteiligte glücklicherweise unverletzt

LKR. ASCHAFFENBURG. Aufgrund des gestrigen Unwetters ist es auf der A3 und der A45 zu Unfällen mit Blechschäden gekommen. Der Grund für die Unfälle war nicht angepasste Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn. Die Fahrzeuginsassen sind allesamt unverletzt geblieben.

Auf der A3 und der A45 ist es im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr zu vier Verkehrsunfällen gekommen. Die Fahrzeugführer verloren vermutlich aufgrund Aquaplaning die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderten in die Leitplanke. Drei der Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Dem Sachstand nach sind alle Fahrzeuginsassen unverletzt geblieben. Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach ist mit den Ermittlungen zu den Geschehnissen betraut.

Grundsätzlich empfiehlt die Polizei eine zurückhaltende und vorausschauende Fahrweise. Kündigt sich schlechtes Wetter an, so sollte man die Geschwindigkeit und sein Fahrverhalten entsprechend anpassen und den Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen vergrößern.

Brand einer Gartenlaube - Technischer Defekt möglicherweise ursächlich

ALZENAU, OT. WASSERLOS, LKR. ASCHAFFENBURG. Offenbar aufgrund eines technischen Defekts ist am Mittwoch in den frühen Morgenstunden eine Gartenlaube an einem Einfamilienhaus in Brand geraten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gegen 01:45 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über den Brand einer Gartenlaube ein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Flammen bereits auf eine angrenzende Garage übergegriffen. Die örtlichen Feuerwehren aus Alzenau, Wasserlos und Hörstein konnten den Brand löschen. Bewohner des angrenzenden Hauses sind dementsprechend unverletzt geblieben.

Nach aktuellen Ermittlungsstand ist der Brand aufgrund eines technischen Defekts ausgebrochen. Die Untersuchungen zu dem Ausbruch des Feuers werden von der Polizeiinspektion Alzenau geführt.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag, 17:00 Uhr, bis Sonntagabend, 18:00 Uhr, wurde in der Marienstraße ein geparkter roter Nissan Note an der rechten Fahrzeugseite beschädigt.

ASCHAFFENBURG/INNENSTADT. Im Zeitraum von Montag, den 18.09.2023, und Montag, den 25.09.2023, wurde von einem Schotterplatz in der Nähe der Schellenmühle eine Radlader-Kippschaufel entwendet.

ASCHAFFENBURG/DAMM. Im Laufe des Dienstagnachmittags wurde in der Mühlstraße ein abgestelltes Fahrrad entwendet. Das angebrachte Fahrradschloss wurde aufgeschnitten.

ASCHAFFENBURG/INNENSTADT. Im Zeitraum von Montag 14:15 Uhr bis Dienstag 19:30 Uhr wurde in der Gabelsbergerstraße ein geparkter, grauer Fiat Bravo an der linken, hinteren Fahrzeugseite beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.