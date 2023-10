WAIDHAUS, LKR. NEUSTADT AN DER WALDNAAB. Polizeioberkommissar Michael Mühlbauer übernahm zum 1. September die Leitung der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus. Er folgt interimsmäßig auf EPHK Stefan Moller, der mit Ablauf Januar 2024 in Pension geht.

Polizeipräsident Thomas Schöniger führte am Mittwoch, 04. Oktober 2023, den Leiter der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus, Herrn Polizeioberkommissar Michael Mühlbauer (39) als Interimsleiter in sein neues Amt ein. Thomas Schöniger betonte den besonderen Stellenwert der Grenzpolizei und dankte den Mitarbeitern der GPI Waidhaus für die äußerst engagierte Arbeit. Zugleich wünschte er dem neuen Leiter POK Michael Mühlbauer eine glückliche Hand bei der Führung der GPI Waidhaus.

Polizeioberkommissar Michael Mühlbauer war zuletzt bei der Polizeiinspektion Regensburg Nord tätig. Der 39-Jährige wird die Dienststelle im Rahmen eines Verfahrens zur Personalauswahl und Personalentwicklung für künftige Führungskräfte voraussichtlich ein halbes Jahr leiten. Mit der Führungsbewährung wartet auf Mühlbauer nun die anspruchsvollste, aber auch lehrreichste Station. Schöniger war sich jedoch sicher: „Mit dem in den Förderphasen erworbenen umfangreichen polizeilichen Wissen sind Sie für diese Station bestens gewappnet“ so der Oberpfälzer Polizeipräsident.

Herr Mühlbauer wohnt im Landkreis Cham und ist seit 2003 bei der Polizei. Er sammelte seine berufliche Erfahrung bei verschiedenen Dienststellen des Polizeipräsidiums München und ist seit 2015 Angehöriger des Polizeipräsidiums Oberpfalz.

Werdegang POK Mühlbauer

2003 / 09 Einstellung im mittleren Dienst, Ausbildung im 3. AS in Nabburg

2006 / 03 63. Einsatzhundertschaft in Dachau

2007 / 03 PP München – 1. Einsatzhundertschaft

2008 / 03 PP München, PI 23 Giesing

2012 / 06 PP München, PI 29 Forstenried

2013 / 06 PP München, PI 23 Giesing

2015 / 09 PI Wörth a. d. Donau

2017 / 09 Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Fürstenfeldbruck – Aufstieg in die 3. QE

2019 / 09 PSt Waldmünchen

2020 / 11 PI Regensburg Süd

2022 / 01 Polizeipräsidium Oberpfalz, Sachgebiet E 2

2022 / 07 KPI Regensburg – K 1 (stellv. Kommissariatsleiter)

2023 / 01 PI Regensburg Nord

2023 / 09 GPI Waidhaus