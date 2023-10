AMMERSEE. LANDKREIS LANDSBERG AM LECH. Am gestrigen Nachmittag (03.10.2023) ereignete sich in der Herrschinger Bucht ein Badeunfall, bei dem ein 53-jähriger Wingsurfer verstarb.

Der Gilchinger war in der Herrschinger Bucht auf dem See mit seinem Foilboard unterwegs. Gegen 14.40 Uhr entdeckten Badegäste das unbemannte Board im Wasser treiben und nicht weit davon entfernt den verunglückten Surfer. Sofort eingeleitete Rettungsbemühungen blieben ohne Erfolg. Der aus dem Wasser Geborgene verstarb trotz laufender Reanimation wenig später im Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen, Hinweise auf ein etwaiges Verschulden Dritter liegen nicht vor.