1744. Bremsung eines Linienbusses; drei Personen verletzt – Nymphenburg

Am Dienstag, 03.10.2023, gegen 16:35 Uhr, fuhr ein Linienbus auf der Wotanstraße in Richtung des Romanplatzes. Kurz vor dem Romanplatz wollte der Bus auf die dortige Busspur wechseln.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich dort vor dem Bus ein weiteres Fahrzeug. Dieses bremste unvermittelt bis zum Stillstand ab. Der Bus musste daraufhin stark abbremsen. In dem Bus stürzten danach drei Fahrgäste zu Boden und sie wurden dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte einen Teil der Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Das unbekannte Fahrzeug entfernte sich nach dem Vorfall von der Örtlichkeit, ohne dass der Fahrzeugführer seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachkam. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand könnte es sich um einen weißen Kastenwagen handeln.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1745. Bilanz zu den Versammlungen am Dienstag, 03.10.2023 – Altstadt

Am Dienstag, 03.10.2023, fand im Bereich der Altstadt eine sich fortbewegende Versammlung aus dem Bereich der Querdenker-Bewegung von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr statt. Daran nahmen bis zu 1.200 Personen teil.

Während sich der Versammlungszug nach einer Auftaktkundgebung am Marienplatz durch die Altstadt bewegte, kam es gegen 15:40 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt, bei dem ein 60-Jähriger mit Wohnsitz in München einen Medienvertreter mit einer Trommel ins Gesicht schlug. Der Angegriffene wurde dabei leicht verletzt. Die Trommel wurde sichergestellt und der 60-Jährige wurde wegen einer gefährlichen Körperverletzung angezeigt. Nach der Anzeigenbearbeitung wurde er wieder entlassen.

Gegen 13:45 Uhr begann eine sich fortbewegende Versammlung am Karlsplatz, an der circa 130 Personen teilnahmen. Die Versammlung setzte sich inhaltlich kritisch mit der anderen Versammlung auseinander.

Gegen 14:45 Uhr, machte ein 48-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Erding eine staatsschutzrelevante Geste, die er in Richtung der Versammlungsteilnehmer im Bereich des Marienplatzes zeigte. Er wurde von den eingesetzten Polizeibeamten wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt und nach der polizeilichen Sachbearbeitung wieder entlassen.

Während der Schlusskundgebung in der Rosenstraße zeigte ein 56-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck einen sogenannten „Hitler-Gruß“ in Richtung der Versammlung der Querdenker-Bewegung. Er wurde ebenfalls wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt und nach der polizeilichen Sachbearbeitung wieder entlassen.

Die Ermittlungen führt das Kriminalfachdezernat 4 (Staatsschutz) der Münchner Polizei.

1746. Staatsschutzrelevantes Delikt – Berg am Laim

Am 29.09.2023, gegen 15:15 Uhr, begaben sich ein 53-Jähriger und eine 40-Jährige, beide mit Wohnsitz in München, auf eine Sitzbank in einer Grünanlage. Auf einer weiteren Sitzbank in unmittelbarer Nähe saß ein zunächst unbekannter Mann. Dieser beleidigte den 53-Jährigen sowie die 40-Jährige im weiteren Verlauf verbal fremdenfeindlich und tätigte volksverhetzende Äußerungen. Hierbei thematisierte er auch deren dunklere Hautfarbe. Die 40-Jährige verständige daraufhin den Notruf 110.

Die Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort antreffen. Bei ihm handelt es sich um einen 63-Jährigen mit Wohnsitz in München. Er war augenscheinlich alkoholisiert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 63-Jährige vor Ort entlassen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.

Die fortlaufenden Ermittlungen werden durch das Kommissariat 44 (politisch motivierte Kriminalität) geführt.

1747. Größerer Polizeieinsatz nach Waffendelikt – Pasing

Am Dienstag, 03.10.2023, gegen 22:00 Uhr, teilte ein Zeuge dem Notruf der Polizei Knallgeräusche aus einer Wohnung mit. Er hatte den Eindruck, dass es sich dabei um Schüsse gehandelt haben könnte. Daraufhin wurden sofort mehrere Polizeistreifen zu der Örtlichkeit geschickt, um die Situation zu klären.

Die Wohnung konnte aufgrund mehrerer Zeugenaussagen lokalisiert werden und es konnte mit einer Person in der Wohnung von den Einsatzkräften telefonisch Kontakt aufgenommen werden. Daraufhin verließ ein 22-Jähriger, der dort wohnt, die Wohnung. Zudem befand sich in der Wohnung ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in München. Bei beiden wurde die Identität festgestellt und sie wurden zu dem Vorfall befragt. Anschließend händigte der 22-Jährige den Polizeibeamten eine Schreckschusspistole aus. Zudem wurden leere Patronenhülsen unter einem Fenster aufgefunden.

Die Wohnung wurde nach weiteren Waffen und Munition durchsucht, wobei nichts weiter aufgefunden werden konnte. Beide Personen wurden zur weiteren Sachbearbeitung auf eine Polizeidienststelle gebracht.

Der 22-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt und wegen eines Delikts nach dem Waffengesetz angezeigt. Bei dem 23-Jährigen ergab sich im Rahmen der ersten Ermittlungen kein Verdacht auf einen Verstoß gegen eine Rechtsvorschrift. Beide Personen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 25 (Waffenrecht) der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

1748. Terminhinweis

Pressekonferenz des Vereins „Lesefüchse e. V.“ zum 20-jährigen Jubiläum des Kooperationsprojektes „Polizeibeamte lesen vor“ qui

Herr Polizeivizepräsident Michael Dibowski, Herr Stefan Inderst, 1. Vorsitzender des Lesefüchse e.V. und Herr Klaus Dreyer, Pressesprecher der Münchner Stadtbibliothek informieren gemeinsam über die nun seit 20 Jahren bestehende Arbeit des Vorlesevereins (Lesefüchse e.V.) der Kindern vorliest und sie beim Lesen lernen unterstützt.

Die Polizei München ist seit über 15 Jahren ein fester Kooperationspartner bei dem Projekt „Polizeibeamte lesen vor“ mit dem Verein Lesefüchse.

Am Freitag, 06. Oktober 2023, um 10.00 Uhr, wird in der Stadtbibliothek im Motorama, Rosenheimer Straße 30-32, 81669 München, gemeinsam über die zurückliegende Zusammenarbeit berichtet und ein Ausblick auf zukünftige Projekte der mittlerweile dauerhaften Kooperation gegeben.

Alle Medienvertreter sind zur Pressekonferenz herzlich eingeladen.

1749. Vermisstenfall – Schwabing

Seit Dienstag, 03.10.2023, 14 Uhr, ist ein 43-Jähriger aus einer Klinik im Bereich Parzivalplatz abgängig. Der 43-Jährige befand sich dort aufgrund einer medizinischen Behandlung und ist wegen eines neurologischen und kognitiven Defizites möglicherweise orientierungslos und benötigt Hilfe.

Trotz intensiver polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Männlich, etwa 168 cm groß, ca. 78 kg, dickliche Figur, kurzes schwarzes und krauses Haar, afrikanisches Aussehen, spricht lediglich Französisch, trägt vermutlich ein hellblaues T-Shirt und eine dunkle knielange Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vermisstenfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Nähere Informationen zu der Vermissten sind unter nachfolgendem Link abrufbar: https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/056332/index.html