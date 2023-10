Zum 1. September trat Polizeioberrat Thomas Meisel die Nachfolge als Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Hof an. Thomas Meisel wurde 1999 im damaligen mittleren Polizeivollzugsdienst eingestellt und stieg in den damaligen gehobenen Dienst um. Nach Studienabschluss und Ernennung zum Polizeikommissar verbrachte der gebürtige Kulmbacher seine ersten dienstlichen Jahre im Großraum Nürnberg. Anschließend leistete er Dienst in der Landeshauptstadt München und war dort bei der Kriminalpolizei hauptsächlich im Bereich der organisierten Kriminalität eingesetzt. 2012 kehrte Thomas Meisel nach Oberfranken zurück und leitete unter anderem im Rahmen der Führungsbewährung die Polizeiinspektion Marktredwitz. Nach dem Studium zur vierten Qualifikationsebene im Hiltrup übernahm er zunächst die Leitung im Sachbereich Verkehr, anschließend die stellvertretende Leitung des Sachgebietes Ordnungs- und Schutzaufgaben des Polizeipräsidiums Oberfranken. Mit Thomas Meisel übernimmt eine erfahrene Führungskraft die Geschicke der Verkehrspolizeiinspektion Hof.

Der Einladung zum Amtswechsel im Sitzungssaal des Landratsamtes Hof folgten zahlreiche Ehrengäste und Weggefährten der beiden Protagonisten. Polizeipräsident Markus Trebes würdigte die hervorragende Arbeit des Dienststellenleiters und wünschte seinem Nachfolger alles Gute für seine neue Position und die zukünftigen Aufgaben als Chef der Hofer Verkehrspolizei.