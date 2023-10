NÜRNBERG. (1133) Am Dienstagvormittag (03.10.2023) schlug ein 19-jähriger Mann einen Passanten in der Nürnberger Südstadt nieder. Anschließend trat er gemeinsam mit einer 18-jährigen Frau mit den Füßen nach dem Mann. Die Polizei nahm die beiden Tatverdächtigen fest.



Gegen 11:00 Uhr kam es in der Gibitzenhofstraße aus noch unbekannter Ursache zu einem Streitgespräch zwischen einem 36-jährigen Passanten und einem 19-jährigen Mann mit seiner Begleiterin (18). Im weiteren Verlauf schlug der 19-Jährige den Mann nieder. Als dieser am Boden lag, trat das Duo mit den Füßen nach dem Mann. Anschließend flüchteten die beiden.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd stellten die flüchtenden Personen noch in der Nähe des Tatortes und nahmen sie vorläufig fest. Die beiden zeigten sich derart aggressiv, dass die Beamten ihnen Handschellen anlegten und sie in Gewahrsam nahmen. Der 19-Jährige und seine 18-jährige Begleiterin waren mit knapp einem bzw. rund zwei Promille deutlich alkoholisiert. In der Dienststelle führte ein Arzt auf Anordnung des Ermittlungsrichters am Amtsgericht Nürnberg bei beiden Personen eine Blutentnahme durch.

Der ebenfalls verständigte Rettungsdienst lieferte den 36-Jährigen in ein Krankenhaus ein. Er erlitt keine lebensgefährlichen Verletzungen und konnte das Krankenhaus inzwischen verlassen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 19-Jährige während der Flucht mutmaßlich den Spiegel eines geparkten Motorrads beschädigte und dadurch einen Schaden in Höhe von etwa 180 Euro verursachte.

Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung sowie der Sachbeschädigung ein.



Erstellt durch: Christian Seiler / mc