BÜTTHARD, OT GAURETTERSHEIM, LKR. WÜRZBURG. Am späten Dienstagabend ist aus noch ungeklärter Ursache ein Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ausgebrochen. Die Schadenssumme liegt nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen.



Gegen 22:40 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über den Brand eines Holzlagers ein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Holzlager sowie ein angrenzender Hühnerstall bereits in Vollbrand und die Flammen griffen auf die Dachkonstruktion und die Photovoltaikanlage einer angrenzenden Maschinenhalle über. Die örtlichen Feuerwehren aus Giebelstadt, Euerhausen, Bütthard, Gaurettersheim, Höttingen, Sonderhofen, Ochsenfurt und Aub waren rasch zur Stelle und löschten die Flammen. Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Sachschaden in einem unteren sechsstelligen Bereich.



Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Würzburg übernommen und bittet in diesem Zusammenhang auch um Zeugenhinweise. Wer Feststellungen zu dem Brandgeschehen oder etwaige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.