ERLANGEN. (1130) Wie am 31.12.2022 mit Meldung 1563 berichtet, stieß am Erlanger Bahnhof ein bislang unbekannter Mann einen 20-Jährigen in das Gleisbett. Nun gelang es der Erlanger Kriminalpolizei einen Tatverdächtigen zu ermitteln.



Der 20-Jährige befand sich gegen 01:45 Uhr mit einem Bekannten am Bahnsteig des Gleis 3 am Erlanger Bahnhof. Dort geriet er aus noch nicht geklärter Ursache mit einer Gruppe Jugendlicher oder Heranwachsender in Streit.

Die zunächst verbale Streitigkeit entwickelte sich zu einer handfesten Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der 20-Jährige geschlagen wurde. Im weiteren Verlauf stieß ein Unbekannter aus der Gruppe den 20-Jährigen in das Gleisbett.

Der Zugführer eines einfahrenden Zuges erfasste die Situation und konnte durch eine entsprechende Bremsung eine Kollision mit dem 20-Jährigen verhindern. Der Begleiter und ein weiterer Passant halfen dem 20-Jährigen dann aus dem Gleisbett. Der junge Mann erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Nach umfangreichen Ermittlungen der Erlanger Kriminalpolizei gelang es nun einen 21-jährigen Tatverdächtigen zu ermitteln. Der in Nordrhein-Westfalen wohnhafte Mann bestätigte an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein.

Er muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc