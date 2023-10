NEUSTADT B. COBURG, LKR. COBURG. Eine unliebsame Entdeckung machte eine Hausbewohnerin als sie am Montagnachmittag von der Arbeit nach Hause kam. In ihrer Abwesenheit sind Unbekannte in ihre Reihenhaushälfte eingebrochen. Die Kriminalpolizei Coburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Montag, im Zeitraum von 7.30 Uhr bis 14 Uhr, verschafften sich Unbekannte über die Terassentür Zutritt zu einem Reihenhaus in der Heusinger Straße und durchwühlten die Möbel. Sie stahlen zwei Laptops, Schmuck und Bargeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages. Anschließend ergriffen sie unerkannt die Flucht.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 mit der Kripo Coburg in Verbindung zu setzen.