SULZBERG. Am späten Dienstagnachmittag kam es gegen 17.00 Uhr zu einem folgenschweren Auffahrunfall im dreispurigen Bereich der A980 in Richtung Allgäuer Dreieck.

Eine 22-jährige PKW-Fahrerin übersah das Ende eines Staus, welcher sich aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens gebildet hatte. Sie bemerkte das Abbremsen des vor ihr fahrenden 72-jährigen PKW-Lenkers zu spät und konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall wurden insgesamt 2 Personen schwer verletzt und jeweils per Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zudem wurden noch 2 weitere Personen leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden in Höhe von insgesamt ca. 65.000 Euro. Sie mussten per Kran geborgen werden. Aufgrund des kritischen gesundheitlichen Zustandes von zwei der Unfallbeteiligten wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Die Fahrbahn war für ca. 3 ½ Stunden komplett gesperrt. Bei der Abarbeitung des Unfalles waren weiterhin die Feuerwehr Waltenhofen, die Autobahnmeisterei Sulzberg und etliche Einsatzkräfte des Rettungsdienstes mit eingebunden. (VPI Kempten)

