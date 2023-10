Wiesnbericht:

1736. Erfolge der Taschendiebfahndung

Fall 1:

Am Montag, 02.10.2023, gegen 21:15 Uhr, konnten Berliner und Bamberger Taschendiebfahnder im Biergarten eines Festzeltes an der dortigen Bar ein Paar erkennen, welches sich auffällig durch das Gedränge drückte und offensichtlich Ausschau nach Diebstahlsgelegenheiten in Form von getragenen Handtaschen der weiblichen Festgäste hielt. Innerhalb kurzer Zeit konnten hier zwei versuchte Taschendiebstähle beobachtet werden, indem die Frau fremde Handtaschen öffnete und hineingriff, während der Mann mit seinem Körper das Geschehene abdeckte.

Nach den missglückten Taten wurde das Paar von den Fahndern bei Verlassen des Biergartens festgenommen. Der 50-jährige Rumäne und seine 49-jährige Landsfrau sind bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten. Sie verfügen über keinen Wohnsitz in Deutschland und werden im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Fall 2:

Am Dienstag, 03.10.2023, gegen 00:10 Uhr, konnten Taschendiebfahnder aus Prag einen 66- und einen 44-Jährigen (beide mit bulgarischer Staatsangehörigkeit) dabei beobachten, wie sie durch ein Festzelt gingen und nach Diebstahlsgelegenheiten suchten. Die Fahnder beobachteten weiter, wie die Männer mehrere abgelegte Jacken durchsuchten und daraus Wertgegenstände entwendeten. Der 66-Jährige nahm zusätzlich eine hochwertige fremde Jacke an sich.

Die Fahnder nahmen die Bulgaren am Ausgang des Festzeltes fest. Bei der Durchsuchung ihrer Personen wurden weitere Gegenstände aufgefunden, bei denen nicht auszuschließen ist, dass es sich ebenfalls um Diebesgut handelt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Der 66-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von der Wiesnwache aus entlassen. Der 44-Jährige verfügt über keinen festen Wohnsitz in Deutschland und wird daher im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

In beiden Fällen führt das Kommissariat 65 (Taschendiebstähle) die weiteren Ermittlungen.

Appell der Münchner Polizei:

• Tragen Sie Geld und Wertsachen immer eng am Körper und am besten in verschlossenen Taschen

• Tragen Sie sowohl Hand- und Umhängetaschen am besten immer vor dem Körper – gerade, wenn es eng her geht

• Lassen Sie keine Wertgegenstände in Jacken oder Taschen zurück, die sie ablegen (z.B. unter Bierbänken)

• Achten Sie gerne auch auf die Sachen ihrer Begleitungen und verständigen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen unbedingt die Polizei über den Notruf 110 oder Einsatz- oder Ordnungskräfte in Ihrer Nähe

• Damit Sie im Falle den Notruf verständigen können, achten Sie bitte auch darauf, nach dem Erstellen und Teilen Ihrer Wiesneindrücke noch genügend Akkulaufzeit zur Verfügung zu haben. Nach bisherigen Erfahrungswerten fragen viele Personen nach dem Wiesnbesuch unterschiedliche Behörden und Organisationen, wo sie ihr Handy laden können, um Freunde oder Taxis zu verständigen.

1737. Sexuelle Belästigung

Am Montag, 02.10.2023, gegen 21:00 Uhr, tanzte eine 30-jährige Wiesnbesucherin (mit Wohnsitz in Münster) auf der Bank eines Festzeltes. Direkt hinter ihr stand ein 65-jähriger Wiesnbesucher (mit Wohnsitz im Landkreis Rosenheim), der sich anscheinend von der 30-Jährigen gestört fühlte, deshalb ihren Rock von hinten anhob und ihr zwischen die Beine fasste.

Die 30-Jährige kontaktierte den Sicherheitsdienst, der den Tatverdächtigen Beamten der Wiesnwache übergab. Gegen den 65-Jährigen wurde Anzeige aufgrund sexueller Belästigung erstellt. Er wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen von der Wiesnwache aus entlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Sichere Wiesn für Mädchen* und Frauen*

Die drei Münchner Vereine AMYNA e.V., IMMA e.V. und die Beratungsstelle Frauennotruf München kümmern sich im Rahmen der Aktion „Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen“ um Prävention, Aufklärung und Hilfe für Mädchen und Frauen während des Volksfestes. Ziel der Aktion ist es, für das Thema sexualisierter Gewalt zu sensibilisieren, für Zivilcourage zu werben und konkrete Unterstützung zu geben. Am Safe Space kann jedes Mädchen und jede Frau, die in einer Notlage ist, sich verunsichert, orientierungslos oder bedroht fühlt oder (sexuelle) Gewalt erlebt hat, Hilfe und Beratung bei den Mitarbeiterinnen finden.

Die Mitarbeiterinnen begleiten Frauen und Mädchen auch zum ÖPNV, rufen ein Taxi oder bieten in Notfällen einen Fahrdienst an. Der Safe Space befindet sich im Servicezentrum unweit der Bavaria hinter dem Schottenhamelzelt beim Eingang „Erste Hilfe“, wo auch die Polizei mit ihrer Wiesnwache stationiert ist.

Öffnungszeiten: täglich von 18 bis 1 Uhr, freitags, samstags und sonntags, sowie am 2. und 3. Oktober zusätzlich ab 15.30 Uhr, Telefon 49 (0) 89/8905745188 (nur während des Oktoberfestes).

1738. Verstöße gegen die Oktoberfestverordnung

Fall 1:

Am Montag, 02.10.2023, gegen 14:40 Uhr, wurde ein 73-Jähriger (aus Bad Heilbrunn) am Haupteingang des Oktoberfestes durch Sicherheitskräfte angehalten, da er in seiner Lederhose einen sogenannten Hirschfänger mit sich führte. Das Brauchtumsmesser wurde sichergestellt, da es gemäß der Oktoberfestverordnung nicht erlaubt ist, Gegenstände einzubringen, die als Hieb-, Stoß- oder Stichwaffen verwendet werden können.

Fall 2:

Am Montag, 02.10.2023, gegen 15:00 Uhr, wurde ein 46-jähriger ungarischer Wiesnbesucher durch eine Sicherheitsmitarbeiterin in einem Festzelt angehalten, da er ein Taschenmesser mit sich führte. Auch dieses Taschenmesser stellt einen Gegenstand dar, der auf das Festgelände nicht eingebracht werden darf.

Der 46-Jährige wurde zur Wiesnwache gebracht. Dort beglich er seine Ordnungswidrigkeit durch Zahlung einer Sicherheitsleistung.

Verhaltenshinweise:

Auf der Festwiese und in den Festzelten haben sich alle Personen so zu verhalten, dass niemand gefährdet oder geschädigt wird. Auch Sicherheitsmitarbeiter sind berechtigt Personen, die verbotene Gegenstände einbringen und/oder mit sich führen, zum Verlassen der Festwiese aufzufordern. Zuwiderhandlungen gegen die Oktoberfestverordnung können mit einer Geldbuße belegt werden.

1739. Drohnenflug

Am Montag, 02.10.2023, gegen 13:00 Uhr, hielt sich ein 31-Jähriger an der Bavaria auf und ließ eine Drohne über den Bereich des Oktoberfestes fliegen. Der 32-Jährige verstieß damit gegen die Flugverbotszone.

Beamte der Wiesnwache, die die Drohne in der Matthias-Pschorr-Straße gesichtet hatten, stellten bei der Kontrolle des 31-Jährigen (mit Wohnsitz in Neu-Ulm) fest, dass die Drohne nicht registriert ist und der Pilot für diese keine gültige Haftpflichtversicherung hat.

Der 31-Jährige wurde wegen eines Vergehens nach dem Luftverkehrsgesetz angezeigt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Flugbeschränkungsgebiet

Für das Oktoberfest 2023 wurde ein Flugbeschränkungsgebiet eingerichtet. Dies gilt in einem Radius von 5,5km und einer Höhe von 10km. Die Überwachung obliegt der Polizei-Hubschrauberstaffel Bayern. Dies gilt unabhängig vom Flugzweck auch für Drohnen aller Art. Die Folge daraus sind entsprechende Strafverfahren, welche zum einen konsequent geahndet werden und zum anderen dazu führen, dass die Drohnen auch beschlagnahmt werden.

1740. Staatsschutzrelevante Delikte

Fall 1:

Am Montag, 02.10.2023, gegen 21:10 Uhr, befand sich ein 37-jähriger Wiesnbesucher mit Wohnsitz im Landkreis München im Bereich der Wirtsbudenstraße in einem zusammenhanglosen verbalen Streit mit mehreren unbekannten Personen.

Im Dialog mit Beamten der Wiesnwache äußerte der 37-Jährige sowohl für die Beamten als auch für die umstehenden Passanten laut hörbar eine Grußformel, die einen inhaltlichen Bezug zur NS-Zeit hatte. Der 37-Jährige wurde zur Wiesnwache gebracht.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Der 37-Jährige wurde von der Wiesnwache aus entlassen.

Fall 2:

Am Montag, 02.10.2023, gegen 21:40 Uhr, kam Beamten der Wiesnwache im Bereich der Wirtsbudenstraße ein 33-jähriger Wiesnbesucher (mit Wohnsitz in Ingolstadt) entgegen.

Er rief den Einsatzkräften lautstark eine Grußformel mit inhaltlichem Bezug zur NS-Zeit zu. Das Rufen bekamen viele Personen mit. Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Wiesnwache gebracht.

Nach Beendigung der polizeilichen Sachbearbeitung im Rahmen des Erstellens einer Anzeige aufgrund des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde er von dort aus entlassen.

Das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) hat in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen übernommen.

1741. Fremdenfeindliches Delikt

Am Samstag, 30.09.2023, gegen 16:00 Uhr, wurden Beamte der Wiesnwache durch unbeteiligte Zeugen angesprochen, dass im Bereich der Wirtsbudenstraße eine körperliche Auseinandersetzung zwischen vier Personen stattfinden würde.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten an genannter Örtlichkeit wurden zwei 25-jährige italienische Wiesnbesucher mit Gesichtsverletzungen angetroffen. Einer von ihnen wies ein Hämatom im Augenbereich auf und eine blutende Oberlippe, der andere hatte einen Cut am linken Auge sowie ebenfalls Hämatome im Gesichtsbereich.

Zwei unbekannte männliche Personen hatten die 25-Jährigen fremdenfeindlich beleidigt und sie anschließend körperlich mit Fäusten geschlagen und getreten.

Die Ambulanz übernahm die ärztliche Erstversorgung. Einer der 25-Jährigen wurde mit Verdacht auf eine Fraktur im Augenbereich in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Täter konnten nach der Tat unerkannt entkommen.

Das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 25 Jahre, 180 cm groß, schlank, glatte Haare, extrem kurz rasiert, Kinn- und Oberlipppenbart; bekleidet mit bayerischer Tracht, weißen Schuhen und eine Tätowierung am rechten Arm

Täter 2:

Männlich, 180 cm groß, schlank, Stirnglatze; ebenfalls in Tracht gekleidet mit grauen Schuhen

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Wirtsbudenstraße 14 Anlieferstraße zwischen N3 und O5 (Umfeld des Löwenbräuzeltes) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1742. Zwei Körperverletzungsdelikte

Fall 1:

Am Montag, 02.10.2023, gegen 22:30 Uhr, beobachteten unbeteiligte Zeugen in einem Festzelt, wie ein 41-jähriger Wiesnbesucher (mit Wohnsitz in München) mit mindestens drei Faustschlägen in das Gesicht eines 39-jährigen Wiesnbesucher mit Wohnsitz im Landkreis Freising schlug. Der 41-Jährige flüchtete daraufhin aus dem Festzelt, konnte allerdings vom Sicherheitsdienst im Eingangsbereich gestellt und fixiert werden. Der 39-Jährige erlitt eine stark blutende Wunde im Bereich des Unterkiefers.

Der 41-Jährige wurde Beamten der Wiesnwache übergeben. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet aufgrund der Körperverletzung. Der 39-Jährige wurde mit Verdacht auf einen Kieferbruch in ein Krankenhaus gebracht.

Fall 2:

Am Montag, 02.10.2023, gegen 15:00 Uhr, wurde einem 22-jährigen Wiesnbesucher mit Wohnsitz im Landkreis Berchtesgaden der Zutritt in ein Festzelt verwehrt. Daraufhin geriet er mit dem Ordnungsdienst in Streit, in dessen Verlauf der 22-Jährige mit einem Feuerzeug in seiner geballten Faust in das Gesicht einer 50-jährigen Ordnerin schlug. Die 50-Jährige erlitt daraufhin eine Platzwunde im Gesicht und wurde mit dem Verdacht auf ein Schädelhirntrauma in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den 22-Jährigen wurde Anzeige aufgrund gefährlicher Körperverletzung erstellt. Er wurde von der Wiesnwache aus entlassen.

In beiden Fällen führt das Kommissariat 24 die Ermittlungen fort.

1743. Gefährliche Körperverletzungsdelikte

Fall 1:

Am Montag, 02.10.2023, gegen 22:40 Uhr, wurde eine 34-jährige Wiesnbesucherin (mit Wohnsitz in München) durch Kellner aus einem Festzelt geschoben. Um sich dagegen zu wehren, zerbrach die 34-Jährige ihr Weinglas an der Wand und versuchte damit auf den 30-jährigen Angestellten einzuwirken. Dies konnte jedoch durch Kollegen des 30-Jährigen verhindert werden. Als der Kellner die 34-Jährige fixierte, biss sie ihm in den Oberarm, wodurch der Angestellte leicht verletzt wurde.

Die 34-Jährige wurde letztlich durch Ordner zu Boden gebracht und Beamten der Wiesnwache übergeben. Einen Atemalkoholtest verweigerte sie, war jedoch augenscheinlich merklich betrunken. Gegen die 34-Jährige wurde Anzeige erstattet aufgrund versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Fall 2:

Am Montag, 02.10.2023, gegen 21:30 Uhr, riefen Sicherheitsmitarbeiter eines Festzeltes die Wiesnwache, um eine körperliche Auseinandersetzung zu melden.

Ein 18-jähriger Wiesnbesucher mit Wohnsitz im Landkreis München hatte einem 30-jährigen Sicherheitsmitarbeiter mit der Faust ins Gesicht geschlagen, woraufhin sich der 30-Jährige mit einem Tierabwehrspray wehrte. Der 18-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen an beiden Augen. Beide Beteiligte wurden durch die Ambulanz ärztlich erstversorgt.

Sowohl der 18-Jährige, als auch der 30-Jährige wurden wegen (gefährlicher) Körperverletzung angezeigt.

In beiden Fällen hat das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Münchner Polizei appelliert an das Verantwortungsbewusstsein aller Besucherinnen und Besucher. „Achten Sie aufeinander, lassen Sie sich nicht in Auseinandersetzungen verwickeln und folgen Sie unbedingt den Anweisungen des Sicherheitspersonals und der Polizei!“