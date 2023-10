KARLSTADT, OT KARLBURG, LKR. MAIN-SPESSART. Seit Montagvormittag wird eine 47-Jährige vermisst, die sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet nun auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Die 47-Jährige verließ am Montagmorgen, gegen 07:15 Uhr, das elterliche Wohnanwesen in der Sonnenstraße und wollte sich um 14:00 Uhr mit einer Freundin in Lohr treffen. Dort ist sie jedoch nicht erschienen und seitdem auch nicht mehr telefonisch erreichbar. Die Vermisste ist mit einem blauen Nissan Micra unterwegs.

Sämtliche Suchmaßnahmen der Karlstädter Polizei verliefen bislang ergebnislos, weswegen nun auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten wird.

Sie wird wie folgt beschrieben:

172 cm groß

92 kg

kurze, blonde Haare

trug eine Jogginghose

auffällig große rote Tasche mit Blumenmuster mitgeführt

Wer die Vermisste gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 09353/9741-0 zu melden.