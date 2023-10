ZAPFENDORF, LKR. BAMBERG. Ein bellender Vierbeiner hat einen Einbrecher in der Nacht auf Dienstag davon abgehalten, in eine Wohnung in Zapfendorf einzubrechen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

In der Nacht auf Mittwoch, gegen 1 Uhr, wurden die Bewohner eines Einfamilienhauses in Zapfendorf durch das Bellen ihres Hundes geweckt. Dabei bemerkten sie, dass ein unbekannter Täter versucht hatte, den Türrahmen der Terrassentüre aufzubohren. Durch den Vierbeiner aufgeschreckt, flüchtete der Täter ohne in die Wohnung zu gelangen. Es entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Die Polizei konnte den Täter nicht mehr feststellen. Die Kripo Bamberg hat die Sachbearbeitung übernommen.