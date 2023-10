NEUBRUNN, LKR. WÜRZBURG. Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag hat eine 84-jährige Frau ihr Leben verloren. Mit den Ermittlungen zum Unfallhergang ist die Polizeiinspektion Würzburg-Land betraut.

Gegen 13:55 Uhr kam es auf der Kreisstraße zwischen Höhefeld und Neubrunn zum Zusammenstoß eines Opel und eines entgegen kommenden VW. Ein 82-Jähriger war mit seinem Opel auf der Kreisstraße in Richtung Neubrunn unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW. Die 84-jährige Beifahrerin im Opel erlag ihren schweren Verletzungen kurze Zeit später im Krankenhaus. Der 82-jährige Fahrer erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Der 43-jährige Fahrer des entgegen kommenden VW wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt. Auch er wurde zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht.

Mit den Ermittlungen zum Unfallhergang ist die Polizeiinspektion Würzburg-Land betraut. Um diesen exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Neben den Polizeibeamtinnen und - beamten der Polizeiinspektion Würzburg-Land waren auch der Rettungsdienst, die Straßenmeisterei und die Freiwilligen Feuerwehren aus Würzburg, Neubrunn und Helmstadt im Einsatz.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten war die Kreisstraße etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde von den Einsatzkräften vor Ort umgeleitet.