SCHWEINFURT. Am morgigen Dienstag findet das Regionalligaspiel zwischen dem 1. FC Schweinfurt 05 und den Würzburger Kickers statt. Die Polizei betreut das Veranstaltungsgeschehen, rechnet mit einer hohen Besucheranzahl und ist entsprechend vorbereitet. Einerseits mit Blick auf einen störungsfreien Verlauf, zudem sollen etwaige Beeinträchtigungen für die Bevölkerung, wie des Verkehrsgeschehens im Zuge der An- und Abreise möglichst gering gehalten werden.

Verkehrsgeschehen - Hinweise zur Anreise

Die Fußballbegegnung findet am Dienstag, ab 14.00 Uhr, im Sachs-Stadion in Schweinfurt statt. Aufgrund einer zu erwartenden Zuschauerzahl von mehreren tausend Besuchern ist im Vorfeld mit zeitweisen Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt, sowie im Bereich des Hauptbahnhofs bis zum Stadion zu rechnen.

Zuschauerinnen und Zuschauer werden entsprechend gebeten, die ausgewiesenen Parkplätze "Heim" und "Gast" entsprechend anzufahren. Ein zeitlicher Vorlauf wird empfohlen. Das Stadion öffnet für Besucher ab 12.00 Uhr.

Die Polizei ist gut vorbereitet

Die Polizeiinspektion Schweinfurt ist auf das Veranstaltungsgeschehen vorbereitet und wird an dem Tag u. a. auch durch die Bereitschaftspolizei und die Zentralen Einsatzdienste unterstützt. Das Polizeipräsidium Unterfranken bittet bereits im Voraus um Verständnis, falls es zu kurzfristigen Sperrungen kommen sollte.