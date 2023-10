GÜNZBURG. Zum 2. Oktober 2023 steht ein Führungswechsel bei der Polizeiinspektion Günzburg an. Polizeioberkommissar Lars Bernhardt folgt auf Interimsleiter Claus Schedel.

Erster Polizeihauptkommissar Claus Schedel hatte interimsweise für vier Monate die Leitung der Polizeiinspektion Günzburg inne. Der 53-Jährige kam als stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Krumbach nach Günzburg und wird Ende September auch wieder in gleicher Funktion dorthin zurückkehren.

Nachfolger wird der 38-jährige Polizeioberkommissar Lars Bernhardt. Er wird die Leitung der Polizeiinspektion Günzburg für sechs Monate im Rahmen einer Führungsbewährung für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene übernehmen.

Die Vorstellung des neuen Leiters erfolgt am 9. Oktober 2023 im Rahmen einer Feierstunde bei der Polizeiinspektion Günzburg, an der neben Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner auch der Landrat des Landkreises Günzburg, Dr. Hans Reichart, und der Oberbürgermeister der Stadt Günzburg, Gerhard Jauernig, teilnehmen werden.

Dr. Claudia Strößner bedankte sich:

„Es ist keine einfache Aufgabe, sich in so kurzer Zeit in neuer Umgebung einzuarbeiten. Umso mehr freut es mich, dass Claus Schedel dies mit Bravour gemeistert hat. Das gleiche glückliche Händchen wünsche ich nun Lars Bernhardt für die anstehenden Herausforderungen.“