POLLING, LKR. MÜHLDORF AM INN. Hoher Sachschaden lautet die Bilanz nach Bränden, die am frühen Montagmorgen, den 2. Oktober 2023, im Bereich des Gewerbegebiets ausgebrochen waren. Nach Abschluss der Arbeiten der Feuerwehren übernahmen die Brandfahnder der Kripo Mühldorf unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft die polizeilichen Untersuchungen. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler von vorsätzlicher Brandstiftung aus und bitten deshalb auch um Zeugenhinweise.

Um kurz vor 5 Uhr morgens ging bei der Integrierten Leitstelle Traunstein die Mitteilung über einen Brand im Bereich eines Firmengeländes im Bereich des Gewerbegebiets in Polling ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der regionalen Feuerwehren standen insgesamt drei Baufahrzeuge in Flammen. Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte der Feuerwehren konnte das Feuer zeitnah unter Kontrolle gebracht werden. In etwa zeitgleich wurde in unmittelbarer Nähe ein weiterer Brand eines Kabelschachts an der Bahnstrecke Mühldorf - Freilassing gemeldet. Im weiteren Verlauf wurde ein dritter Brand eines Holzrückefahrzeugs in einem nahegelegenen Waldstück festgestellt. Auch hier konnten die Feuerwehren die Brände rasch unter Kontrolle bringen.

Laut aktuellen Erkenntnissen wurde bei den Bränden niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte laut ersten Schätzungen bei ca. 2,5 Millionen Euro liegen. Aufgrund der Löscharbeiten kam es auch zu kurzzeitigen Einschränkungen im Bahnverkehr auf der Bahnstrecke Mühldorf–Freilassing.

Noch vor Ort übernahmen Beamte der Polizeiinspektion Mühldorf am Inn mit Unterstützung zahlreicher Einsatzkräfte umliegender Dienststellen die ersten Ermittlungen. Diese wurden wenig später vom Kriminaldauerdienst der Kripo Traunstein fortgeführt. Nach Abschluss der Löscharbeiten der eingesetzten Feuerwehren übernahmen die Brandfahnder des Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die Ermittlungen. Zur genauen Brandursache können derzeit noch keine abschließenden Aussagen getroffen werden. Derzeit gehen die Ermittler aufgrund der ersten Erkenntnisse aus den polizeilichen Ermittlungen an allen Brandstellen von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Zur Klärung des Sachverhalts bitten Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei deshalb die Bevölkerung um Hinweise in dem Fall unter der Telefonnummer (08631) 3673-0 oder jede andere Polizeidienststelle: