BURGEBRACH, LKR. BAMBERG. Am Wochenende haben Unbekannte vergeblich versucht in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht nach Zeugen.

Zwischen 20 Uhr am Samstagabend und 10.30 Uhr am Sonntagvormittag haben die Täter versucht, die Kellertür eines Mehrfamilienhauses in der Dr.-Albert-Zölch-Straße aufzubrechen. Sie scheiterten trotz mehrerer Versuche am massiven Türrahmen. Durch ihr rabiates Vorgehen beschädigten die Täter die Tür sowie den Rahmen stark. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge, die in Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, in der Dr.-Albert-Zölch-Straße bemerkt? Zeugen melden sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Bamberger Kripo.