WÜRZBURG. Der Kriminalpolizei Würzburg gelang die Identifizierung zweier dringend Tatverdächtiger, denen nun von der Staatsanwaltschaft Würzburg schwerer Raub vorgeworfen wird. Am vergangenen Montag und Dienstag wurden die Männer vorläufig festgenommen. Sie befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Verabredung über Erotikplattform

Am Abend des 01. September kam es zu einem über eine Erotikplattform abgesprochenen Treffen zwischen einem 60-jährigen Würzburger und einem zunächst unbekannten jungen Mann. In der Wohnung des 60-Jährigen sollten nach dessen Vorstellung sexuelle Handlungen zwischen den beiden Männern stattfinden.

60-Jähriger ausgeraubt

Als sich der 60-Jährige in sein Schlafzimmer begab, ließ der zu diesem Zeitpunkt unbekannte junge Mann dem Sachstand nach, einen Mittäter in die Wohnung, mit dem er daraufhin zusammen gewaltsam auf den Wohnungsinhaber einwirkte. Der 60-Jährige soll nach seinen Einlassungen von den Unbekannten gewürgt und auch mit Pfefferspray angegriffen worden sein. Die beiden Täter forderten demnach von ihrem Opfer Bargeld, ließen nach mehreren Minuten Gewaltanwendung von dem Geschädigten ab und flüchteten mit Beute in Form ausländischer Währung im Wert von rund 350 Euro. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen.

Intensive Ermittlungen – Haftbefehle erwirkt

Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg führten letztlich zur Identifizierung zweier Tatverdächtiger. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehle gegen die 24- und 27 Jahre alten Männer, denen schwerer Raub vorgeworfen wird.

Festnahmen in Würzburg und Berlin

Am 25.09.2023 stellten Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt im Zusammenwirken mit Einsatzkräften der Kriminalpolizeiinspektion Würzburg den 27-jährigen Beschuldigten im Stadtgebiet und konnten diesen widerstandslos festnehmen. Der 24-Jährige, der sich zwischenzeitlich nach Berlin abgesetzt hatte, konnte am 26.09.2023 durch die Berliner Polizei lokalisiert und ebenfalls festgenommen werden.

Die beiden Männer wurden im Anschluss an deren Festnahmen dem Ermittlungsrichter in Würzburg vorgeführt, der die Haftbefehle aufrechterhielt. Die beiden Beschuldigten befinden sich seither in Justizvollzugsanstalten. Sie müssen sich in der Folge in Strafverfahren verantworten.