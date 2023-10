Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht

GOLDBACH, OT UNTERAFFERBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Wochenendes sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugen.



Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in das Anwesen im Fichtenweg zwischen Freitag, 09:30 Uhr, und Sonntag, 11:30 Uhr, ereignet. Die unbekannten Täter sind über ein rückwärtiges Fenster gewaltsam in das Haus eingestiegen und kurze Zeit später mit ihrer Tatbeute geflüchtet.



Die Kripo Aschaffenburg hofft auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter 06021/857-1733.



Im Zusammenhang mit den beiden Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- der Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

unter Tel. 0931/457-1830 Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

unter Tel. 06021/857-1830 Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:



Fahrradfahrer stürzt in Grünstreifen – 57-Jähriger schwer verletzt

BLANKENBACH, OT ERLENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am späten Sonntagabend wurde ein schwerverletzter Fahrradfahrer aufgefunden. Die Alzenauer Polizei ermittelt zu den Hintergründen und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.



Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war der 57-Jährige alleine mit seinem Fahrrad von Feldkahl in Richtung Blankenbach unterwegs. Etwa 300 Meter vor dem Ortschild Blankenbach stürzte der Mann aus ungeklärter Ursache und verletzte sich hierbei schwer. Nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst wurde der Mann umgehend in ein Krankenhaus gebracht.



Die Alzenauer Polizei hat noch vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keinerlei Hinweise auf die Beteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmers.



Zeugen, die den Unfall des Mannes möglicherweise beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 zu melden.



16-Jähriger mit E-Scooter unterwegs – Keine Versicherung und keine Fahrerlaubnis

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Am frühen Sonntagmorgen kontrollierte die Miltenberger Polizei einen Jugendlichen mit seinem E-Scooter. Dieser hatte keine Kennzeichen an seinem Fahrzeug und hätte zudem einen Führerschein besitzen müssen. Gegen ihn wird nun ermittelt.



Der 16-Jährige wurde gegen 07:15 Uhr im Sandweg einer Kontrolle unterzogen, nachdem die Streife bemerkte, dass an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Zudem stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h hat. Der Jugendliche war jedoch nicht im Besitz der dafür erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wird nun wegen einem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.



Schlangenlinienfahrer auf A3 – Pkw-Fahrer mit über zwei Promille

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Nach der Mitteilung über einen Pkw auf der A3, der durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war, stoppte eine Streife der Verkehrspolizei einen 28-Jährigen mit über zwei Promille. Diesen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.



Die Mitteilung über den Audi auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg ging am Montagmorgen gegen 03:00 Uhr bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach stoppten den Pkw am Parkplatz Kohlsberg-Süd. Der Grund für die unsichere Fahrweise des Mannes stellte sich schnell heraus. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 28-Jährigen ergab einen Wert von 2,2 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Nach einer Blutentnahme wurde er wieder entlassen.



Weiterhin gezielte Verkehrskontrollen in ganz Unterfranken



Die unterfränkische Polizei wird ihre Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um entsprechende Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.



„Dass jeder 5. Unfalltote starb, weil ein Verkehrsteilnehmer alkoholisiert war, ist für mich persönlich vollkommen inakzeptabel und ist ein Warnzeichen. Wir werden unsere Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um diese verantwortungslosen Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen.“ (Polizeipräsident Detlev Tolle)



Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Sonntag, zwischen 15:15 Uhr und 17:00 Uhr, wurde „Am Floßhafen“ auf Höhe der Hausnummer 63 ein geparkter Opel Astra angefahren.



ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Samstag, 06:00 Uhr, und Sonntag, 15:30 Uhr, wurde in der Betgasse ein geparkter Daimler mutwillig zerkratzt.



MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 14:30 Uhr, und Sonntag, 12:50 Uhr, wurde am Kindergarten in der Behringstraße eine Fensterscheibe mutwillig zerstört.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, OT MICHELBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Samstags wurde vor einem Anwesen im Julius-Pfister-Ring ein Pkw-Anhänger mit dem Kennzeichen AB-JA440 entwendet.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.