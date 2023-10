Wiesnbericht

1722. Festnahmen nach Taschendiebstahl

Fall 1:

Am Sonntag, 01.10.2023, gegen 22:00 Uhr, beobachteten Taschendiebfahnder aus Bamberg und Berlin einen 44-jährigen rumänischen Staatsbürger dabei, wie er im Umfeld des Wiesngeländes augenscheinlich nach Diebstahlsgelegenheiten suchte.

Im Bereich des Bavariarings trat der Tatverdächtige an einen stark alkoholisierten Schlafenden heran und setzte sich neben ihn. Er öffnete die Bauchtasche des Schlafenden und wollte die darin befindliche Geldbörse entwenden.

Im selben Moment erkannte auch ein in der Nähe befindlicher Ordner die bevorstehende Tat und schritt ein. Der 44-Jährige wurde festgenommen. Der Mann, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wird im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage im Polizeipräsidium München vorgeführt.

Fall 2:

Am Sonntag, 01.10.2023, gegen 23:40 Uhr, stellten Belgische und Prager Taschendiebfahnder im Biergarten eines Festzeltes einen 27-Jährigen (bulgarische Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland) fest, der sich immer wieder gezielt in das Gedränge der Schankbar begab, ohne dort aber etwas konsumieren zu wollen. Offensichtlich hatte er es auf die getragenen Handtaschen der weiblichen Gäste abgesehen.

Nachdem er einer 24-jährigen Wiesnbesucherin mit Wohnsitz in Berlin Bargeld aus der Handtasche entnommen hatte und mit seiner Beute den Biergarten verlassen wollte, wurde er von den Fahndern festgenommen.

Über seine Haftfrage wird heute der Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München entscheiden.

In beiden Fällen hat das Kommissariat 65 (Taschendiebstahl) die Ermittlungen übernommen.

1723. Sexuelle Belästigung

Am Dienstag, 26.09.2023, gegen 00:15 Uhr, befand sich eine 29-Jährige mit Wohnsitz in München hinter einem Festzelt, wo ein 52-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Straubing an sie herantrat, sie unvermittelt packte, umarmte und auf die Wange küsste. Anschließend öffnete er ihren Schal und versuchte ihr in den Ausschnitt zu fassen. Er ließ plötzlich von ihr ab und ging weg.

Die 29-Jährige erstattete erst später eine Anzeige gegen den ihr flüchtig Bekannten. Die Anzeige wegen sexueller Belästigung wird vom Kommissariat 15 (Sexualdelikte) bearbeitet.

Die 29-Jährige blieb bei dem Übergriff unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

1724. Upskirting

Am Sonntag, 01.10.2023, gegen 21:30 Uhr, befand sich eine 40-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg in Begleitung eines 28-jährigen Bekannten in einem Festzelt. Beide feierten stehend auf einer Bank.

Der 28-Jährige beobachtete, wie ein 41-Jähriger (italienischer Staatsbürger) seiner Bekannten mit einem Mobiltelefon unter den Rock fotografierte. Der 28-Jährige meldete den Vorfall dem Sicherheitsdienst, der den Wiesnbesucher bis zum Eintreffen der Polizei festhalten und den Beamten übergeben konnte.

Der Italiener wurde nach Zahlung einer Sicherheitsleistung von mehreren Hundert Euro gegen Mitternacht von der Wiesnwache aus entlassen. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet aufgrund Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen.

1725. Hausfriedensbruch

Am Sonntag, 01.10.2023, gegen 17:00 Uhr, fasste ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in Niedersachsen dem Kellner eines Festzeltes auf das Tablett, auf dem sich viele vorbereitete Essen befanden. Daraufhin wurde ihm ein Hausverbot erteilt und er musste das Zelt verlassen. Der 20-Jährige kam zurück ins Zelt und er wurde von dem Kellner zur Wiesnwache gebracht.

Hier zeigte sich der alkoholisierte Wiesnbesucher aggressiv und uneinsichtig. Er wurde wegen des Hausfriedensbruchs angezeigt und gegen ihn wurde ein Sicherheitsgewahrsam in der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München bis 23:30 Uhr richterlich angeordnet. Vom Polizeipräsidium aus wurde er danach entlassen.

1726. Körperverletzungsdelikte

Fall 1:

Am Sonntag, 01.10.2023, gegen 23:40 Uhr, kam es zwischen einer 47-jährigen Wiesnbesucherin (mit Wohnsitz in Hessen) und einer 30-Jährigen mit Wohnsitz in München in einem Festzelt zu einer Streitigkeit, die in einer Schubserei endete.

Ein unbeteiligter Zeuge (37 Jahre mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach) wollte die Rangelei zwischen den beiden Damen schlichten. Im weiteren Verlauf schlug die 47-Jährige dem 37-Jährigen mit einem Maßkrug auf den Hinterkopf. Der 37-Jährige erlitt dadurch eine Kopfplatzwunde, die durch die örtliche Ambulanz versorgt wurde.

Ein weiterer unbeteiligter Zeuge (37 Jahre mit Wohnsitz im Landkreis München) versuchte die Frauen ebenfalls auseinanderzubringen, erlitt dabei jedoch von der 41-jährigen Begleitung der 47-Jährigen (ebenfalls mit Wohnsitz in Hessen) einen Kratzer am Rücken und sein Hemdknopf wurde abgerissen.

Die 30-Jährige blieb unverletzt. Die 47-Jährige konnte zunächst in Begleitung ihrer 41-jährigen Bekannten vom Tatort flüchten, wurde jedoch aufgrund der Personenbeschreibung am Ausgang des Festzeltes festgestellt und festgenommen. Ein Atemalkoholtest war bei beiden Frauen nicht möglich.

Gegen beide wurde Anzeige erstattet aufgrund gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Sie wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen von der Wiesnwache aus entlassen.

Fall 2:

Am Sonntag, 01.10.2023, gegen 21:30 Uhr, saß ein 31-jähriger Wiesnbesucher (Wohnsitz in München) mit mehreren Freunden an einem Tisch in einem Festzelt. Am Nachbartisch befand sich eine 53-jährige Wiesnbesucherin in Begleitung ihrer 51-jährigen Bekannten (beide mit Wohnsitz in München).

Nachdem die 51-Jährige die im Rücken sitzenden Tischnachbarn fortwährend wegdrängte, um mehr Platz auf dem beengten Raum zu haben, bat der 31-Jährige sie energisch darum, wieder Platz zu machen. Hierauf schlug die 51-Jährige dem 31-Jährigen ihren Maßkrug gegen den Kopf. Der 31-Jährige erlitt dadurch eine Schnittverletzung, die ambulant behandelt wurde.

Gegen die 51-Jährige wurde Anzeige erstattet aufgrund gefährlicher Körperverletzung.

Eine unbeteiligte Tischnachbarin wurde durch die Auseinandersetzung oberflächlich am Arm verletzt. Eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig.

In beiden Fällen hat das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) die weiteren Ermittlungen übernommen.

1727. Wechselseitige Körperverletzung

Am Sonntag, 01.10.2023, gegen 21:30 Uhr, geriet ein 29-jähriger Wiesnbesucher mit Wohnsitz im Landkreis Günzburg mit einem 38-Jährigen mit Wohnsitz in Augsburg am Grünstreifen im Bereich der Bavaria in einen Streit. Der 38-Jährige schlug dem 29-Jährigen dabei mit der Faust ins Gesicht. Dies erwiderte der 29-Jährige mit Gegenschlägen, wodurch der 38-Jährige zu Boden fiel.

Auf den Vorfall aufmerksam gewordene Beamte der Wiesnwache zogen den 29-Jährigen, der weiterhin mit beiden Fäusten auf das Gesicht des am Boden Liegenden einschlug,

von dem 38-Jährigen weg.

Beide Beteiligte wurden durch die Auseinandersetzung leicht verletzt. Der 29-Jährige begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der 38-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Beide wurden wegen der Körperverletzungsdelikte angezeigt.

1728. Terminhinweis

Einladung zum gemeinsamen Pressegespräch - Vorstellung der Abschluss-Bilanz über das Oktoberfest 2023

Am Dienstag, 03.10.2023, findet um 13:00 Uhr, ein gemeinsames Pressegespräch mit der vorläufigen Abschlussbilanz zum diesjährigen Oktoberfest statt. Dabei nehmen Vertreter der Festleitung, der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Münchner Polizei teil. Der Veranstaltungsort wird im Schützenfestzelt, in der dortigen Schießbahn, sein.

Alle Medienvertreter sind hierzu herzlich eingeladen.