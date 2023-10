WÜRZBURG, LINDLEINSMÜHLE. Ein Unbekannter hat die Abwesenheit von Bewohnern genutzt, um gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzusteigen. Die Kripo Würzburg hofft auf Zeugenhinweise.



Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in das Anwesen in der Straße Bei der Neumühle zwischen Donnerstag, 20:15 Uhr, und Samstag, 22:10 Uhr. Der Unbekannt verschaffte sich im achten Obergeschoss gewaltsam über ein außenliegendes Fenster Zutritt zur Wohnung und flüchtete im Anschluss durch die Wohnungstüre. Der Wohnungsinhaber stellte den Einbruch fest und verständigte umgehend die Polizei.



Der gesuchte Dieb durchwühlte auf der Suche nach Beute mehrere Schränke und nahm verschiedene Gegenstände, darunter auch Schmuck, Parfüm und einen E-Scooter der Marke "TIER", an sich.



Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise sind Nachbarn oder Passanten auf entsprechenden Lärm oder verdächtige Personen aufmerksam geworden.



Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.



Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps: