WEIDHAUSEN B.COBURG, LKR. COBURG. Sonntagnacht brannte ein Wahlplakat in der Sonnefelder Straße in Weidhausen b.Coburg. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht nach Zeugen.

Gegen 1 Uhr in der Nacht hatte ein Zeuge die Feuerwehr gerufen. An einem Laternenmast auf Höhe des Gebäude eines Polstermöbelherstellers in der Sonnefelder Straße stand ein Wahlplakat in Flammen. Unbekannte hatten das Plakat der CSU in Brand gesetzt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei Coburg und sucht nach Zeugen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts bemerkt? Zeugen melden sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kriminalpolizei Coburg.