HENGERSBERG, LKR. DEGGENDORF, FÜRSTENZELL, LKR. PASSAU, STUTTGART (BW), RATINGEN (NRW). Vergangene Woche haben erneut Telefonbetrüger in der Region zugeschlagen. Die Betrüger haben neben Bargeld, Schmuck, ein Sparbuch sowie EC-Karten samt dazugehöriger PIN erbeutet.

In Hengersberg wurden vergangenen Sonntag, 24.09.2023, zwei Seniorinnen Opfer der Betrüger. Die beiden Rentnerinnen übergaben nach vorherigen Telefonanrufen eines angeblichen Polizeibeamten Bargeld, Schmuck, Personalweise und EC-Karten samt PIN eine weibliche Abholerin. Mit den erbeuteten EC-Karten erfolgten noch am selben Tag zwei Geldabhebungen durch einen zunächst unbekannten Mann in Hengersberg und Passau. Die Kripo fahndete im Zuge ihrer Ermittlungen öffentlich mit Bildern einer Überwachungskamera nach einem ca. 25 Jahre alten Mann, der mit den erbeuteten EC-Karten so in den Besitz mehrere tausend Euro erlangte.

Im Zuge ihrer intensiven Ermittlungen haben Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern am vergangenen Freitag, 29.09.2023, einen 27-jährigen Mann aus dem nordrhein-westfälischen Ratingen sowie eine 24-jährige Frau, ebenfalls aus dem Raum Ratingen, in Stuttgart festgenommen. Die beiden stehen im Verdacht, an den Betrugstaten vom vergangenen Sonntag in Hengersberg beteiligt gewesen zu sein.

Die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern schließen derzeit nicht aus, dass das Duo auch für einen Betrugsfall in Fürstenzell, bei dem am Montag, 25.09.2023 ein 81-Jähriger Bargeld, Gold und Schmuck an eine unbekannte Frau übergab, verantwortlich sein könnten. In der Wohnung der 24-Jährigen stellten die Ermittler neben einer größeren Menge Marihuana auch den Personalausweis sowie das Sparbuch von einer der beiden Rentnerinnen aus Hengersberg sicher.

Nach Abschluss kriminalpolizilicher Maßnahmen wurde der 27-jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die 24-Jährige wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft entlassen. Die Ermittlungen zu den Betrugsfällen dauern an.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Veröffentlicht: 02.10.2023, 10.15 Uhr