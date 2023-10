BLAICHACH. Seit Samstagnachmittag wird ein 67-jähriger Mann aus Blaichach vermisst. Wer hat ihn gesehen oder weiß, wo er sich aufhält?

Der Vermisste verließ sein Haus gegen 15 Uhr in unbekannte Richtung mit seinem Pkw Suzuki Jimny mit dem amtlichen Kennzeichen OA-Z3210 und ist seither unauffindbar.

Er ist erkrankt und führt daher oft Selbstgespräche. Der Vermisste ist 67 Jahre alt, ca. 175 cm groß und von sehr kräftiger Statur. Mutmaßlich trägt er eine schwarze Jeans, ein kariertes Hemd und dunkle Turnschuhe. Möglicherweise hält er sich in Österreich (Zell am See / Lechtal) auf.

Wer hat den Vermissten gesehen oder weiß, wo er sich aufhält?

Hinweise zum Aufenthaltsort des Herrn Müller nimmt die Polizei Immenstadt unter 08323 96100 jede andere Polizeidienststelle oder der Polizeinotruf unter der ‚110‘ entgegen. (PI Immenstadt)

Hier finden Sie den Link zur Öffentlichkeitsfahndung.

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).